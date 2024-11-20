Kuaförde Saçınızı Yıkatmadan Önce 2 Kere Düşünün: Bir Anda Başınıza Gelebilir
Kuaförde saç yıkama, genellikle rahatlatıcı tıraş sonrası hijyenik gibi görülse de, Hindistanlı beyin cerrahı Dr. Arun Naik bu işlemin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dr. Arun Naik, boynun aşırı geriye doğru bükülmesinin felç gibi hayati tehlikelere yol açabileceğini belirtti. Dr. Naik'e göre, boynun fazla geriye eğilmesi boyun damarlarında sıkışma veya hasar oluşmasına neden olabilir. Bu durum, beynin kan akışının engellenmesine yol açarak felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Hafif vakalarda ise baş dönmesi, görme bozukluğu, uyuşma veya konuşma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
-Yüksek tansiyon
-Diyabet
-Boyun problemleri olanlar
Bu gruplarda yer alan kişilerin, salon çalışanlarını sağlık durumları hakkında bilgilendirmeleri ve alternatif saç yıkama yöntemlerini tercih etmeleri önemlidir. Örneğin, saçın oturur pozisyonda el duşu kullanılarak yıkanması, daha güvenli bir seçenek olabilir.
"GÜZELLİK SALONU FELÇ SENDROMU" İLK KEZ 1993'TE TANIMLANDI
Tıp literatüründe "güzellik salonu felç sendromu" olarak bilinen bu durum, ilk kez 1993 yılında ABD’de rapor edildi. Daily Mail’in haberine göre, o tarihten bu yana dünya genelinde pek çok vaka literatüre geçti.
2016’DA DA YAŞANDI
Adele Burns (Glasgow, 2016): Saç boyama sırasında altı kez saçının yıkanması sonucu felç geçirdi. Konuşma, görme ve hareket yetisini 24 saat boyunca kaybetti.
Elizabeth Smith (San Diego): Boynunun lavabo ve koltuk tasarımına uygun olmaması nedeniyle felç yaşadığını iddia etti.
Bu gibi vakalar, boyun pozisyonunun saç yıkama sırasında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.
FELÇ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER
Dr. Naik, bu risklerden korunmak için bazı basit ama etkili önlemler alınabileceğini ifade etti:
Boyun Desteği Kullanın: Lavaboya yaslanırken destekleyici bir havlu veya yastık kullanmak, boyundaki baskıyı azaltabilir.
Sandalyeyi Ayarlayın: Sandalyenin yüksekliğini boyun pozisyonuna uygun şekilde ayarlamak veya lavabonun alçaltılması önemlidir.
Pozisyon Değiştirin: Uzun süreli işlemler sırasında pozisyon değiştirerek boyundaki gerginliği azaltın.
FELÇ BELİRTİLERİNE KARŞI UYANIK OLUN
Dr. Naik, felç belirtilerinin zamanında fark edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Eğer aşağıdaki semptomlardan birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden tıbbi yardım almanız gerekir:
Yüzde, kolda veya bacakta ani uyuşma ya da güçsüzlük.
Konuşma güçlüğü veya konuşamama.
Şiddetli baş ağrısı.
Baş dönmesi veya bulanık görme.