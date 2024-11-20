Kuaförde Saçınızı Yıkatmadan Önce 2 Kere Düşünün: Bir Anda Başınıza Gelebilir

KİMLER RİSK ALTINDA?

-Yüksek tansiyon

-Diyabet

-Boyun problemleri olanlar

Bu gruplarda yer alan kişilerin, salon çalışanlarını sağlık durumları hakkında bilgilendirmeleri ve alternatif saç yıkama yöntemlerini tercih etmeleri önemlidir. Örneğin, saçın oturur pozisyonda el duşu kullanılarak yıkanması, daha güvenli bir seçenek olabilir.

"GÜZELLİK SALONU FELÇ SENDROMU" İLK KEZ 1993'TE TANIMLANDI

Tıp literatüründe "güzellik salonu felç sendromu" olarak bilinen bu durum, ilk kez 1993 yılında ABD’de rapor edildi. Daily Mail’in haberine göre, o tarihten bu yana dünya genelinde pek çok vaka literatüre geçti.

2016’DA DA YAŞANDI

Adele Burns (Glasgow, 2016): Saç boyama sırasında altı kez saçının yıkanması sonucu felç geçirdi. Konuşma, görme ve hareket yetisini 24 saat boyunca kaybetti.

Elizabeth Smith (San Diego): Boynunun lavabo ve koltuk tasarımına uygun olmaması nedeniyle felç yaşadığını iddia etti.

Bu gibi vakalar, boyun pozisyonunun saç yıkama sırasında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.