KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Akdemir, "KRT yolculuğum 19 Mart 2025 itibariyle sona erdi" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
KRT TV spikeri Çiğdem Akdemir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
AÇIKLAMA YAPARAK AYRILDI
Akdemir, "Malum, gündem çok yoğun, sonra paylaşırım diyordum ama izleyenlerin de hissettiğini söylemekte sakınca yok sanırım. KRT yolculuğum 19 Mart 2025 itibariyle sona erdi.. Şifaen yapılan tebliğin resmiyete dökülmesini bekliyorum" dedi.
Akdemir'in açıklaması şöyle:
5 buçuk yıl.. Dolu dolu.. Sunmadığım bülten, yapmadığım program kalmadı.. Son dakikaların cilvelerini sayısız defa tadarak..
Çok güzel işler yaptık.. Karşılığını da sizin güzel sözlerinizle, teveccühünüzle ve yüksek reytinglerle aldık..
Son 1,5 yıldır da Takipçi'de sizinleydik..
Yıllardır bu ekrana çıktığım her gün, her yayınımda, kj'sinden içeriğine kadar gazetecilik mesleğinin gerektirdiğini yaptım ve sadece vicdanımla konuştum, geçmişi unutmadım, karnımdan konuşmadım, sorum, sözüm varsa söylemekten geri durmadım.. Tek hayıflandığım şey, bu ayrılık nedeniyle son günlerde yaşananları ekranda anlatıp sorular soramamış olmak ve vedamı ekrandan yapamamış olmak.. Hayırlısı olsun..
Şükür ki kapıdan başım dik, kendimden razı olarak çıktım..
Çok güzel bir hikayeydi.. Tertemiz sayfaları bana açan meslek büyüklerime, o sayfaları birlikte doldurduğum her bir çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkürle..
O sayfalardaki emeğin şahidi ve destekçisi izleyenlerimize sonsuz minnetle..
Yeni hikayeler için yeni, tertemiz sayfalar dileğiyle..
ÇİGDEM AKDEMİR KİMDİR?
KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir kimdir? Çiğdem Akdemir kaç yaşında, nereli? Çiğdem Akdemir hayatı ve biyografisi
İşte KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir hakkında merak edilenler...
Çiğdem Akdemir, 12.06.1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Okan Üniversitesi Çevrebilim bölümden mezun olan Çiğdem Akdemir, üniversitede bölümünü birincilik ile bitirdi. NTV dış haberler departmanında staj yaptı. Haber spikerliği, seslendirme gibi görevlerde yer almıştır.