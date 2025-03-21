KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı

Çok güzel bir hikayeydi.. Tertemiz sayfaları bana açan meslek büyüklerime, o sayfaları birlikte doldurduğum her bir çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkürle..

O sayfalardaki emeğin şahidi ve destekçisi izleyenlerimize sonsuz minnetle..

Yeni hikayeler için yeni, tertemiz sayfalar dileğiyle..

ÇİGDEM AKDEMİR KİMDİR?

KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir kimdir? Çiğdem Akdemir kaç yaşında, nereli? Çiğdem Akdemir hayatı ve biyografisi

İşte KRT TV spikeri ve sunucusu olan Çiğdem Akdemir hakkında merak edilenler...



Çiğdem Akdemir, 12.06.1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Okan Üniversitesi Çevrebilim bölümden mezun olan Çiğdem Akdemir, üniversitede bölümünü birincilik ile bitirdi. NTV dış haberler departmanında staj yaptı. Haber spikerliği, seslendirme gibi görevlerde yer almıştır.