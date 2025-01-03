Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor

BEYAZ SİRKE İLE DOĞAL TEMİZLİK

Makinenizin deterjan gözüne bir bardak beyaz sirke koyup boş şekilde yüksek sıcaklıkta çalıştırarak kireç kalıntılarını ve kötü kokuları giderebilirsiniz. Sirke, boruların ve tamburun temizlenmesine yardımcı olurken antibakteriyel etkisiyle hijyen sağlar.

KARBONAT VE SİRKE İLE ÇİFT ETKİLİ ÇÖZÜM

Daha güçlü bir temizlik için tambura iki yemek kaşığı karbonat serpin ve deterjan gözüne bir bardak sirke ekleyin. Makineyi boş çalıştırın. Karbonat kalıntıları yumuşatırken sirke, kireç ve mikroorganizmaları etkili bir şekilde yok eder.