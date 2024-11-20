Kötü Ağız Kokusunun Nedeni Sandığınızdan Çok Başka Olabilir! Bu Belirtilere Dikkat

Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik durumların ağız kokusunu artırabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Özkan, stresin ve depresyonun vücutta birçok değişikliğe yol açarak ağız sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da ağızda kuruluk ve bakteri birikimini tetiklediğini belirten Özkan, bu durumların da ağız kokusunun nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.

ANTİDEPRESANLAR AĞIZ KURULUĞUNA YOL AÇABİLİR

Depresyon tedavisinde kullanılan bazı antidepresan ilaçların, ağız kuruluğuna yol açtığını belirten Prof. Dr. Özkan, tükürük üretiminin azalmasının, ağız içindeki bakterileri temizleme işlevini zayıflattığını ve bu durumun kötü ağız kokusuna neden olduğunu ifade etti. Ağız kuruluğu, depresyon sürecinde ortaya çıkan kötü ağız kokusunun en yaygın sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.