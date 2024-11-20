Kötü Ağız Kokusunun Nedeni Sandığınızdan Çok Başka Olabilir! Bu Belirtilere Dikkat
Ağız kokusu, genellikle fiziksel sebeplerle ilişkilendirilen bir durum olsa da, psikolojik faktörler de bu sorunun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabiliyor.
Kaynak: İHA
Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik durumların ağız kokusunu artırabileceğini belirtiyor.
Prof. Dr. Özkan, stresin ve depresyonun vücutta birçok değişikliğe yol açarak ağız sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da ağızda kuruluk ve bakteri birikimini tetiklediğini belirten Özkan, bu durumların da ağız kokusunun nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.
ANTİDEPRESANLAR AĞIZ KURULUĞUNA YOL AÇABİLİR
Depresyon tedavisinde kullanılan bazı antidepresan ilaçların, ağız kuruluğuna yol açtığını belirten Prof. Dr. Özkan, tükürük üretiminin azalmasının, ağız içindeki bakterileri temizleme işlevini zayıflattığını ve bu durumun kötü ağız kokusuna neden olduğunu ifade etti. Ağız kuruluğu, depresyon sürecinde ortaya çıkan kötü ağız kokusunun en yaygın sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.
SOSYAL KAYGI VE AĞIZ KOKUSUNUN ETKİSİ
Kötü ağız kokusu, bireylerin toplum içinde kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabilir. Prof. Dr. Özkan, kötü ağız kokusu yaşayan bireylerin içe kapanma, sürekli kendilerini eleştirme ve sosyal kaygılar yaşama eğiliminde olduklarını söyledi. Bu durum, özgüven kaybına ve sosyal izolasyona yol açabilir.
BAKTERİLER AĞIZ KOKUSUNUN TEMEL SEBEBİ
Prof. Dr. Özkan, kötü ağız kokusunun önlenmesi için düzenli ağız bakımının önemine değindi. Diş fırçalamada diş ipinin önemini hatırlatan Özkan bu durumun da ağız kokusu nedenlerinden biri olmakla birlikte, psikolojik yüklerin de ağız kokusunu tetikleyebileceğini belirtti.
MİDE RAHATSIZLIKLARI DA ETKİLEYEBİLİR
Depresyon ve stresin mide sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını belirten Prof. Dr. Özkan, mide problemleriyle birlikte ağız kokusunun daha da belirginleşebileceğine dikkat çekti. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları, mide asidinin ağza kadar ulaşmasına ve kötü ağız kokusuna yol açabiliyor.
SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Özkan, stresin tükürük üretimini azalttığını ve bunun da ağız kuruluğuna yol açarak kötü ağız kokusunu tetiklediğini söyledi. Ağız kuruluğunu önlemek için su tüketiminin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, depresyon, stres ve anksiyeteden kaynaklanan ağız kokusunun çoğunlukla diş sağlığıyla ilgili sorunlardan kaynaklandığını belirtti.
DİŞ HEKİMİNE BAŞVURULMALI
Prof. Dr. Özkan, ağız kokusunun yüzde 80'inin diş hekimi tarafından tedavi edilebilen problemlerden kaynaklandığını belirtti. Özkan, ağız sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.