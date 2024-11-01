Korku Filmi İzlemenin Faydası Olduğunu Biliyor Muydunuz? Çok Şaşıracaksınız...

PANDEMİ DÖNEMİNDE İLGİ ARTTI

Clasen ayrıca, pandemi döneminde korku filmlerine olan ilginin büyük bir artış gösterdiğine de dikkat çekti. Ona göre, dünya genelinde insanların beklenmedik olaylar ve belirsizliklerle yüz yüze geldiği bu dönemde, korku filmlerine yönelmek birçok kişi için gerçek hayattaki kaygılarla başa çıkma aracı oldu.

"BAŞ ETME YOLU HALİNE GELDİ"

Clasen, "Pandemiyle birlikte dünya korkutucu ve öngörülemez bir yer haline geldiğinde, insanlar korku hikayelerine daha çok sarıldılar ve bu, gerçekliğin ağırlığıyla baş etmenin bir yolu haline geldi” ifadesini kullandı.