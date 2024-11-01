Korku Filmi İzlemenin Faydası Olduğunu Biliyor Muydunuz? Çok Şaşıracaksınız...
Korku filmlerinin insanlar üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken araştırmanın sonuçları açıklandı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmalar, korku filmlerinin kaygıyı azaltmada ve duygusal dayanıklılığı artırmada olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.
Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğlence Amaçlı Korku Laboratuvarı’nın çalışmaları, korku filmleriyle "güvenli bir korku deneyimi" yaşamanın, zihinsel olarak kişilere fayda sağlayabileceğini öne sürdü.
KORKUNUN ETKİLERİ DAHA İYİ YÖNETİLİYOR
Laboratuvarın eş direktörü Mathias Clasen, Euronews Culture’a verdiği röportajda insanların korkuyu kontrollü bir ortamda deneyimleyerek, korkunun etkilerini daha iyi yönetmeyi öğrendiklerini belirtti.
ANKSİYETE YÖNEMİNE FAYDA SAĞLIYOR
Clasen, “Anksiyete yaşayan kişiler, genellikle belirsizlik ve kontrol edemedikleri kötü hislerle kuşatılır. Ancak bir korku filmi izlediğinizde, korkuyu bilinçli olarak kendiniz seçmiş oluyorsunuz. Kalp çarpıntınızın ya da midenizdeki huzursuzluğun nedenini tam olarak biliyorsunuz” diyerek bu sürecin kaygıyı kontrol etmeyi öğrettiğini vurguladı.
PANDEMİ DÖNEMİNDE İLGİ ARTTI
Clasen ayrıca, pandemi döneminde korku filmlerine olan ilginin büyük bir artış gösterdiğine de dikkat çekti. Ona göre, dünya genelinde insanların beklenmedik olaylar ve belirsizliklerle yüz yüze geldiği bu dönemde, korku filmlerine yönelmek birçok kişi için gerçek hayattaki kaygılarla başa çıkma aracı oldu.
"BAŞ ETME YOLU HALİNE GELDİ"
Clasen, "Pandemiyle birlikte dünya korkutucu ve öngörülemez bir yer haline geldiğinde, insanlar korku hikayelerine daha çok sarıldılar ve bu, gerçekliğin ağırlığıyla baş etmenin bir yolu haline geldi” ifadesini kullandı.