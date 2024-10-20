Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli

Mutfakta sıkça kullandığımız bıçaklar, zamanla körelerek işlevini kaybedebilir. Bu durum, hem işlerinizi yavaşlatabilir hem de kazalara davetiye çıkarabilir. Fakat, körelmiş bıçakları çok pratik ve bedava yöntemle evde rahatça bileyebilirsiniz.

Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli

Keskin olmayan bıçaklar, yiyecekleri keserken daha fazla baskı gerektirir, bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ancak bıçakları keskinleştirmek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntem olarak kupa bardağının altını kullanabilirsiniz.

Bıçakların zamanla körelmesi birçok kişi için tanıdık bir durumdur. Çoğu zaman profesyonel bileme aletleri kullanılmadığında, bıçaklar daha uzun süre körelmiş şekilde kullanılmaya devam edilir. Ancak evde, bileme taşına gerek kalmadan kupa bardakları ile bıçaklarınızı keskinleştirmeniz mümkün. Bardakların alt kısmında yer alan pürüzlü seramik yüzey, bıçağınızın kenarını hızlı ve etkili bir şekilde keskinleştirebilir.

Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli - Resim : 1

HER KUPA BIÇAK BİLEMEYE UYGUN DEĞİL

Bu yöntemi uygulamak için alt kısmı pürüzlü, ham seramikten yapılmış bir bardak seçmeniz gerekiyor. Pürüzlü yüzey, bıçağı keskinleştirmek için idealdir. Bardak kaymasın diye düz bir zemine yerleştirin ve altına nemli bir bez koyarak işlem sırasında güvenliği sağlayın.

Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli - Resim : 2

15-20 DERECE AÇIYA DİKKAT, EMEĞİNİZ BOŞA GİTMESİN

Bıçağı bilemek için doğru açıyı bulmak önemlidir. Genellikle bıçaklar, 15-20 derece açıyla bilenmelidir. Bıçağı bu açıda tutarak, kupanın altındaki pürüzlü yüzeye ileri geri hareket ettirin. Her iki tarafını eşit şekilde bilemeyi unutmayın. İşlem tamamlandıktan sonra bıçağınızın keskin olup olmadığını kağıt ile test edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı
Korkutan Araştırma Yayımlandı: Musluk Sularında Kimyasal Madde Tespit Edildi! Dünya Geneline Satışı Yapılıyor: O Sularda Kimyasal Madde Tespit Edildi!
Mikropları Anında Yok Ediyor: Kış Aylarında Bunu Tüketene Hastalık Uğramıyor Mikropları Anında Yok Ediyor: Kış Aylarında Bunu Tüketene Hastalık Uğramıyor
İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor