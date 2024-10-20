Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli

Keskin olmayan bıçaklar, yiyecekleri keserken daha fazla baskı gerektirir, bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ancak bıçakları keskinleştirmek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntem olarak kupa bardağının altını kullanabilirsiniz.

Bıçakların zamanla körelmesi birçok kişi için tanıdık bir durumdur. Çoğu zaman profesyonel bileme aletleri kullanılmadığında, bıçaklar daha uzun süre körelmiş şekilde kullanılmaya devam edilir. Ancak evde, bileme taşına gerek kalmadan kupa bardakları ile bıçaklarınızı keskinleştirmeniz mümkün. Bardakların alt kısmında yer alan pürüzlü seramik yüzey, bıçağınızın kenarını hızlı ve etkili bir şekilde keskinleştirebilir.

HER KUPA BIÇAK BİLEMEYE UYGUN DEĞİL

Bu yöntemi uygulamak için alt kısmı pürüzlü, ham seramikten yapılmış bir bardak seçmeniz gerekiyor. Pürüzlü yüzey, bıçağı keskinleştirmek için idealdir. Bardak kaymasın diye düz bir zemine yerleştirin ve altına nemli bir bez koyarak işlem sırasında güvenliği sağlayın.

15-20 DERECE AÇIYA DİKKAT, EMEĞİNİZ BOŞA GİTMESİN

Bıçağı bilemek için doğru açıyı bulmak önemlidir. Genellikle bıçaklar, 15-20 derece açıyla bilenmelidir. Bıçağı bu açıda tutarak, kupanın altındaki pürüzlü yüzeye ileri geri hareket ettirin. Her iki tarafını eşit şekilde bilemeyi unutmayın. İşlem tamamlandıktan sonra bıçağınızın keskin olup olmadığını kağıt ile test edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi