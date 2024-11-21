Köpekler Neden Ezan Okunurken Ulumaya Başlarlar? Meğer Sebebi Buymuş

GENETİK İLETİŞİM İÇGÜDÜSÜ

Köpeklerin uluma davranışı, ataları olan kurtlardan miras kalan bir iletişim yöntemidir. Kurtlar, sürüleriyle iletişim kurmak veya bölgelerini işaretlemek için ulurlar. Ezan gibi güçlü ve uzun sesler, köpeklerde bu içgüdüyü tetikleyebilir.

TEPKİSEL DAVRANIŞLAR

Bazı köpekler, çevredeki ani değişikliklere veya alışılmadık seslere karşı doğal tepkiler verir. Ezan sesi, çevredeki diğer seslerden farklı olduğu için köpeklerde bu duruma uluma şeklinde bir reaksiyon görülebilir.