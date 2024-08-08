Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti

Türkiye ekonomisi gün geçtikçe eriyor. Asgari ücretin alım gücüne oranla yetersiz kalması, enflasyonun ise vatandaşları ezip geçmesi nedeniyle insanlar bu ekonomik koşullarda nefes almaya çalışıyor. Vatandaşın alım gücü düşerken, gıda fiyatları ise aldı başını gitti.

Kaynak: Gerçek Gündem