Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit

KOMBİ AYARI NASIL OLMALI?

Kombilerin minimum sıcaklık ayarı genellikle 30-35°C’den başlıyor, ancak bu sıcaklık genellikle evi yeterince ısıtmak için yeterli olmuyor. Daha verimli bir kullanım için:

Havaların ılıman olduğu günlerde: Kombiyi 40-60°C arasında ayarlamak yeterli olabilir. Bu sıcaklık, enerji tasarrufu sağlarken konforlu bir ortam sunar.

Soğuk kış günlerinde: Dış sıcaklık düştükçe, kombi sıcaklığını 65-70°C seviyelerine çıkarmak gerekebilir.