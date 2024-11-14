Kokusu Bile Yakıyor: Faydası Kanıtlandı, Erken Ölüm Riskini Resmen Bitiriyor!
Acı biberde bulunan "capsaicin" bileşeni, vücutta ısı üretimini artırarak metabolizmanın hızlanmasını sağlayabilir. Acı yiyeceklerin faydasına ilişkin dikkat çeken araştırmanın sonuçları paylaşıldı. İşte şaşırtan bilgiler...
Kaynak: Haber Merkezi
Acı gıdalar birçok yemek kültüründe ön planda olsa da, herkes acı yiyecekleri tüketmeyi tercih etmez. Bu yiyeceklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri olduğu düşünülse de herkesin toleransı ve vücut tepkisi farklı olabilir. Peki, acı yiyecekler tüketildiğinde vücutta ne gibi değişiklikler yaşanır?
Acı biberler ve acı baharatlar, cayenne, serrano ve habanero gibi biberlerde bulunan capsaicin ile dikkat çeker. Dr. Rabia de Latour’un belirttiğine göre, bu bileşen, baharatlı yiyeceklerin ana etken maddesidir. Her biber türünde capsaicin miktarı değişir ve bu miktar Scoville ölçeği ile ölçülür. Örneğin, jalapeño biberi yaklaşık 5.000 SHU değerindeyken, Carolina Reaper 1,5 milyon SHU’yu geçebilir.
ACI YERKEN AMAN DİKKAT
Acı yiyecekler tüketildiğinde, dildeki TRPV1 reseptörlerine bağlanan capsaicin, beyine acı hissi sinyalleri yollar. Bu reseptörler aynı zamanda sıcaklığı da algıladığı için vücutta sıcaklık hissi oluşur, kalp hızı artabilir ve hafif bir ateş yükselmesi yaşanabilir. Bu nedenle yüz kızarması veya terleme gibi tepkiler görülebilir. Capsaicin sindirim sistemine ulaştığında yemek borusu veya mideyi tahriş edebilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sorunlarına neden olabilir.
ACI TÜKETENLERİN ÖLÜM ORANI DÜŞÜK
Bazı kişiler, genetik, alışkanlıklar ve bireysel özelliklere bağlı olarak acıya daha fazla dayanabilir. Sürekli acı yiyecek tüketenler bu konuda dayanıklılık geliştirebilirler. Özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi acı yemeklerin yoğun tüketildiği bölgelerde bu durum daha yaygındır. Dr. de Latour, acı yiyeceklerin sağlık açısından olumlu katkılar sağlayabileceğini ve diyetin bir parçası olarak tüketilebileceğini belirtiyor. Kapsaisinin antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri, uzun ömür, kalp sağlığı, enflamasyonla mücadele ve sindirim sağlığı açısından olumlu etkiler sunabilir. 2015’te yapılan bir çalışmada, düzenli acı tüketenlerin ölüm oranlarının daha düşük olduğu da gözlemlenmiştir.
FAZLA ACI TÜKETİMİNİN KRİTİK ZARARLARI
Çoğu insan acı yiyeceklere iyi tolerans gösterse de aşırı miktarda tüketim mide rahatsızlığı, reflü, ishal veya kusmaya yol açabilir. Hassas bağırsak sendromu veya enflamatuar bağırsak hastalığı olanlar için acı yiyecekler, belirtileri kötüleştirebilir. Ülser sorunu olan kişilerde ise acı yiyecekler ağrıyı artırabilir, fakat ülser oluşturmaz. Aşırı acı tüketimi nadiren de olsa ciddi tepkilere yol açabilir; bu nedenle, özellikle çevrimiçi meydan okumalara katılmadan önce dikkatli olunmalıdır. Acının yanma hissini hafifletmek için süt, yoğurt veya avokado gibi protein veya yağ içeren gıdalar tüketilebilir.
ACI YİYECEKLERİN SAĞLIĞA FAYDASI NELERDİR?
1. Metabolizmayı Hızlandırır: Capsaicin, metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımını artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Aynı zamanda vücutta yağ yakımını da teşvik edebilir.
2. İltihabı Azaltır: Capsaicin, iltihaplanmayı azaltıcı etkisiyle romatizma ve eklem iltihabı gibi durumlara karşı faydalı olabilir.
3. Bağışıklığı Güçlendirir: Acı biberler, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.
4. Kanserle Mücadeleye Yardımcı Olabilir: Araştırmalar, capsaicinin kanser hücrelerinin büyümesini durdurabileceğini gösteriyor. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.
5. Kalp Sağlığını Destekler: Düzenli olarak acı biber tüketmek, kan basıncını düşürüp kötü kolesterolü azaltabilir ve damar sağlığını koruyarak kalp hastalığı riskini azaltabilir.