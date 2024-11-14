Kokusu Bile Yakıyor: Faydası Kanıtlandı, Erken Ölüm Riskini Resmen Bitiriyor!

Acı gıdalar birçok yemek kültüründe ön planda olsa da, herkes acı yiyecekleri tüketmeyi tercih etmez. Bu yiyeceklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri olduğu düşünülse de herkesin toleransı ve vücut tepkisi farklı olabilir. Peki, acı yiyecekler tüketildiğinde vücutta ne gibi değişiklikler yaşanır?

Acı biberler ve acı baharatlar, cayenne, serrano ve habanero gibi biberlerde bulunan capsaicin ile dikkat çeker. Dr. Rabia de Latour’un belirttiğine göre, bu bileşen, baharatlı yiyeceklerin ana etken maddesidir. Her biber türünde capsaicin miktarı değişir ve bu miktar Scoville ölçeği ile ölçülür. Örneğin, jalapeño biberi yaklaşık 5.000 SHU değerindeyken, Carolina Reaper 1,5 milyon SHU’yu geçebilir.