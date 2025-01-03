Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sahibi olduğu değerli kitap koleksiyonunu sergilemeye hazırlanıyor. Kültür ve sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan Koç, kütüphanesini 23 Ocak itibarıyla ziyaretçilere açacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Ailesi'nin kültür ve sanata olan ilgisini yansıtan bu etkinlik, Meşher'in yeni sergisi "Hikâye İstanbul'da Geçiyor" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu yılki sergi, edebiyat ve kitap temasına odaklanıyor.
ÖMER KOÇ KOLEKSİYONU'NDAN NADİR ESERLER
Sergide, Ömer Koç Koleksiyonu’ndan nadir kitaplar yer alacak. Batı edebiyatının oyunlarından şiirlere, fantastik öykülerden grafik romanlara kadar geniş bir yelpazede İstanbul’un edebiyattaki temsilleri ele alınacak.
Serginin küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin üstleniyor. Ziyaretçiler, 23 Ocak itibarıyla bu özel sergiyi Meşher’de keşfedebilecek.
ÖMER KOÇ KİMDİR?
Ömer Koç, eğitimine Robert Koleji’nde başlayıp, burada lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Georgetown Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve Columbia Üniversitesi’ne bağlı Columbia College’dan 1985 yılında Antik Yunan Tarihi ve Kültürü alanında lisans diplomasını almıştır. Ayrıca, Columbia College’da İşletme üzerine yüksek lisans yapmıştır.
Kariyerine Koç Holding’de Yönetim Kurulu Başkanvekili ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak adım atan Ömer Koç, abisi Mustafa Koç’un 2016’daki ani vefatının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır. Koç Üniversitesi ve Türk Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyet başkanlığını da üstlenmektedir.
1962 doğumlu olan Ömer Koç, 24 Mart 2025 itibarıyla 63 yaşına girecek ve şu anda 62 yaşındadır.
Ömer Koç’un evli olup olmadığı sıkça sorulmaktadır. Ancak, Koç’un özel hayatı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmamış olup, şu an için evli olmadığı ve hayatı boyunca hiç evlenmediği bilinmektedir.