Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor

1. Filtreleri düzenli olarak temizleyin: Klima filtreleri zamanla toz ve kir birikebilir, bu da klimanın verimini düşürebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla filtreleri temizlemek veya değiştirmek oldukça önemlidir.

2. Dış üniteyi düzenli olarak temizleyin: Klimanın dış ünitesi de toz, yaprak ve diğer kirleticilerle dolabilir. Bu durum, klimanın verimini azaltabilir. Bu nedenle dış ünitenin periyodik olarak temizlenmesi gerekmektedir.