Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden veda haberleri gelmeye devam ediyor. Kadrodan iki oyuncu daha ayrıldı. Peki ayrılanlar kimler? İşte detaylar

Show TV'de yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, bu cuma akşamı ikinci sezonunu tamamlayacak. Dizi, büyük bir başarı elde etmiş olup üçüncü sezon için onay almayı başardı. Ancak dizinin kadrosunda peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre, kadrodan iki oyuncunun daha ayrılacağı bildirildi.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; Kızılcık Şerbeti unutulmaz bir sezon finaline imza atacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün kaleme aldığı dizı tıpkı Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir finalle tatile çıkacak. Ketche’nin yönettiği dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

Geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim de Çimen’i canlandıran Selin Türkmen…