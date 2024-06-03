Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı

Gold Film imzalı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi bu cuma ikinci tamamlayacak. Diziye üçüncü sezon onayı verildi. Dizinin kadrosundan ise peş peşe vedalar yaşanıyor. Kadrodan iki oyuncu daha ayrılacak

Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden veda haberleri gelmeye devam ediyor. Kadrodan iki oyuncu daha ayrıldı. Peki ayrılanlar kimler? İşte detaylar

Show TV'de yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, bu cuma akşamı ikinci sezonunu tamamlayacak. Dizi, büyük bir başarı elde etmiş olup üçüncü sezon için onay almayı başardı. Ancak dizinin kadrosunda peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre, kadrodan iki oyuncunun daha ayrılacağı bildirildi.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; Kızılcık Şerbeti unutulmaz bir sezon finaline imza atacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün kaleme aldığı dizı tıpkı Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir finalle tatile çıkacak. Ketche’nin yönettiği dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı - Resim : 1

Geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim de Çimen’i canlandıran Selin Türkmen…

Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendiKanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendiGözden Kaçmasın

Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldıKızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldıGözden Kaçmasın

Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması