Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor

SIÇRAMA ENGELLEYİCİ

Yağ sıçraması sorununu azaltmak için tasarlanmış bazı özel mutfak gereçleri mevcut. Bu gereçlerden biri, saplı elek görünümünde olan sıçrama engelleyicilerdir. Bu engelleyiciler, kızartma sırasında yağı tutarken buhar ve havanın geçmesine izin vererek yemeğin çıtır çıtır pişmesine katkıda bulunur. Yağ sıçramalarını büyük ölçüde önleyen bu ekranlar, tavayı sıradan bir kapakla kapatmaktan daha etkilidir.