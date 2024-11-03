Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor
Kızartma yaparken ortaya çıkan yağ sıçramaları, mutfak temizliği açısından oldukça zorlayıcı oluyor. Peki kızartma yaparken yağ sıçramasının önüne nasıl geçilebilir? İşte merak edilen tüyolar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yağ, ocak, duvar ve zemine yapışarak çıkarılması zahmetli lekeler bırakır. Ayrıca, sıcak yağ cildinize sıçradığında yanıklara da yol açabilir. Peki, bu sıçramaları önlemenin yolları neler?
SIÇRAMA ENGELLEYİCİ
Yağ sıçraması sorununu azaltmak için tasarlanmış bazı özel mutfak gereçleri mevcut. Bu gereçlerden biri, saplı elek görünümünde olan sıçrama engelleyicilerdir. Bu engelleyiciler, kızartma sırasında yağı tutarken buhar ve havanın geçmesine izin vererek yemeğin çıtır çıtır pişmesine katkıda bulunur. Yağ sıçramalarını büyük ölçüde önleyen bu ekranlar, tavayı sıradan bir kapakla kapatmaktan daha etkilidir.
YAĞ SIÇRAMASINA TUZ YÖNTEMİ
Elinizde özel bir sıçrama ekranı yoksa, bazı pratik yöntemler de işinize yarayabilir. Tavada kızartmaya başlamadan önce, yüzeyine ince bir tuz tabakası serpiştirip hafifçe ovalayın. Tuz, yağın sıçramasını önleyen ince bir koruyucu katman oluşturur ve pişirme sırasında yağın fazla sıçramasını azaltır.