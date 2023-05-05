Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!

Kızartma kokusunu evinizden çıkarmak için işe yarar temizlik sırları. İşte maddeler halinde bilmeniz gerekenler.

- Kızartma işlemi sırasında evinizin diğer odalarındaki kapıları kapalı tutun. Böylece koku diğer odalara yayılmaz.



- Kızartma işlemi bittikten sonra, pencere ve kapıları açarak evinizi havalandırın. Taze hava, koku giderici bir etkiye sahiptir.



- Koku giderici bir sprey kullanabilirsiniz. Koku giderici spreyler, kızartma kokularını hızlı bir şekilde yok eder.



- Limon veya sirke gibi doğal malzemeler kullanabilirsiniz. Bunun için, bir tencereye su ve limon veya sirke ekleyin. Karışımı kaynatın ve buharı evinize yayılacak şekilde bırakın. Limon veya sirke, koku giderici bir etkiye sahiptir.

Yağ çekmeyen patates kızartması yapmak için bilmeniz gereken tarif sırları..

- Patatesleri soyun ve ince ince dilimleyin.

- Dilimlenmiş patatesleri soğuk suyun içinde 10-15 dakika bekletin. Bu işlem, patateslerin nişastasını çıkarmasına yardımcı olur ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.

- Patatesleri süzün ve kağıt havlu ile kurulayın.

- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve patates dilimlerini tek sıra halinde yerleştirin.

- Patates dilimlerinin üzerine hafifçe zeytinyağı veya fırın spreyi sıkın.

- Patatesleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fırının fan özelliği varsa, fan özelliği ile pişirme süresini kısaltabilirsiniz.

- Pişen patatesleri fırından çıkarın ve tuzlayın.

Bilmeniz gereken püf noktalar:

- Patatesleri ince dilimleyin. İnce dilimlenmiş patatesler, daha çıtır olacaktır.

- Patatesleri soğuk suyun içinde bekletirken, suyu değiştirmeye özen gösterin. Böylece patateslerin nişastası daha iyi çıkacaktır.

- Patatesleri fırına vermeden önce, fırın tepsisine pişirme kağıdı sermek ya da fırın spreyi kullanmak, yapışmayı önler.

- Patatesleri pişirirken, patatesleri tek sıra halinde yerleştirmeye özen gösterin. Bu sayede patatesler daha çıtır olacaktır.

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