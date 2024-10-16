Kıyafet ve Ayakkabı Dolaplarındaki Kokuyu Rutubeti Anında Bitiriyor: Kavanoza Eklemeniz Yeterli

DOLAPLAR BU YÖNTEMLE REFAH OLACAK

Temiz bir kavanozun içine 1 çay bardağı kaya tuzu ekleyin ve üzerine biraz yumuşatıcı dökün. Kavanozun kapağında birkaç küçük delik açarak kapağı kapatın ve dolabınızın içine yerleştirin. Dilerseniz yumuşatıcı yerine sevdiğiniz bir esansı da kullanabilirsiniz. Bu pratik yöntemle dolaplarınız her zaman mis gibi kokacak, kötü kokulardan ve rutubetten eser kalmayacak.