Kıyafet ve Ayakkabı Dolaplarındaki Kokuyu Rutubeti Anında Bitiriyor: Kavanoza Eklemeniz Yeterli
Kıyafet ve ayakkabı dolaplarında zamanla oluşan kötü kokular, birçok kişinin sıkça karşılaştığı bir sorundur. Ancak, basit bir yöntemle bu kokulardan tamamen kurtulabilir ve dolabınızı ferah tutabilirsiniz. İşte dolaplarınızı her zaman taze ve hoş kokulu hale getirecek yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Kapalı alanlarda kötü kokuların en büyük sebebi, dolabın yeterince havalandırılmamasıdır. Dolabınızın havasız kalmasını önlemek için düzenli aralıklarla havalandırmak önemlidir. Bunun yanı sıra, doğal kokulu torbalar veya koku giderici ürünlerle dolabınıza hoş bir koku yayabilirsiniz.
BASİT BİR MALZEMEYLE EETKİLİ ÇÖZÜM
Dolabınız ne kadar temiz olursa olsun, bazen istenmeyen küf kokusu rahatsız edici olabilir. Eğer bu sorunla sık sık karşılaşıyorsanız, evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir yöntem var: Kavanoz yöntemi.
DOLAPLAR BU YÖNTEMLE REFAH OLACAK
Temiz bir kavanozun içine 1 çay bardağı kaya tuzu ekleyin ve üzerine biraz yumuşatıcı dökün. Kavanozun kapağında birkaç küçük delik açarak kapağı kapatın ve dolabınızın içine yerleştirin. Dilerseniz yumuşatıcı yerine sevdiğiniz bir esansı da kullanabilirsiniz. Bu pratik yöntemle dolaplarınız her zaman mis gibi kokacak, kötü kokulardan ve rutubetten eser kalmayacak.