Kışın Kombiyi Çalıştırmasanız da Eviniz Hamam Gibi Olacak: Kış Gelmeden Pencerenize Bu Ayarı Mutlaka Yapın
Kış aylarında evdeki sıcaklığı daha artırmak ve cep yakamayan doğal gaz faturasının yollarını arıyorsanız, pimapen pencerelerinizi kış moduna geçirerek ısı kaybını azaltabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Çoğu insan farkında olmasa da, pek çok plastik pencere, kanatların kapanma kuvvetini ayarlamaya olanak tanıyan bir donanıma sahiptir. Bu özellik, pencerelerin farklı modlarda çalışmasını sağlar ve özellikle kış moduna geçirildiğinde ısı kaybını önlemede etkili olur.
PENCERE MODLARI NELERDİR?
Pek çok pencerede üç temel mod bulunur:
Yaz Modu: Kanat hafifçe kapanır, böylece odadaki hava dolaşımı sağlanır.
Kış Modu: Kanat sıkıca kapanır, böylece odada ısının daha iyi korunması sağlanır.
Standart Mod: Kanadın orta seviyede kapandığı bu mod, çoğu zaman montaj sırasında fabrika ayarında bırakılır.
Pencereyi kış moduna alarak daha sıkı bir kapanma sağlayabilir ve dışarıdaki soğuk havanın içeri sızmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede kışın sıcaklık koruması sağlarken, yaz modunda hava dolaşımını artırarak pencerenizin conta ve bağlantı parçalarının ömrünü uzatabilirsiniz.
PENCERELERİN KIŞ MODUNDA OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Kış moduna geçiş özelliği, tüm plastik pencerelerde bulunmayabilir. Özellikle daha üst segment pencerelerde bu özellik yer alır. Pencerelerinizi kış moduna almanız gerektiğini düşünüyorsanız, kanat kenarında bulunan özel pimleri kontrol edin. Bu pimlerin şekline göre bir altıgen anahtar, tornavida veya pense yardımıyla pencerenizi kolayca kış moduna geçirebilirsiniz.
PİMLER NASIL AYARLANIR?
Pencere pimleri, pencerelerin kilitleme mekanizmasında yer alır ve pencerenin kapanma kuvvetini belirler. Pimleri ayarlarken farklı şekillerde olduklarını fark edebilirsiniz:
Oval Pimler: Yaz modunda dikey, kış modunda ise yatay konuma getirilir.
Yuvarlak Pimler: Yuvarlak pimlerin üzerinde bir işaret bulunur. Bu işaret odaya yakınsa kış modunda, sokağa yakınsa yaz modunda olduğunu gösterir.
PENCERE KIŞ MODUNA NASIL GEÇİRİLİR?
Donanımı Temizleyin: Pimleri ayarlamadan önce çerçeve ve donanımı temizleyin, hareketli parçaları yağlayın.
Pimlerin Şekline Göre Ayar Yapın: Pimlerin şekline göre uygun bir araç kullanarak (altıgen anahtar, tornavida ya da pense) ayarlama yapın.
Pimleri Döndürün: Pimleri çevirerek kanadın kapanma kuvvetini artırın. Yazdan kış moduna geçişte pimlerin maksimum 180°, standart moddan kış veya yaz moduna geçişte ise 90° döndürülmesi yeterlidir.
PENCEREYİ YAZA HAZIRLAYIN
Isıtma sezonu sona erdiğinde, pencerenin kış modundan çıkarılması önemlidir. Kış modunda bırakılan contalar zamanla daha hızlı aşınabilir, bu nedenle yazın hava sirkülasyonunu iyileştirmek ve pencere parçalarının ömrünü uzatmak için pencerelerinizi tekrar yaz moduna döndürün.