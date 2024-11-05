Kışın Kombiyi Çalıştırmasanız da Eviniz Hamam Gibi Olacak: Kış Gelmeden Pencerenize Bu Ayarı Mutlaka Yapın

Çoğu insan farkında olmasa da, pek çok plastik pencere, kanatların kapanma kuvvetini ayarlamaya olanak tanıyan bir donanıma sahiptir. Bu özellik, pencerelerin farklı modlarda çalışmasını sağlar ve özellikle kış moduna geçirildiğinde ısı kaybını önlemede etkili olur.

PENCERE MODLARI NELERDİR?

Pek çok pencerede üç temel mod bulunur:

Yaz Modu: Kanat hafifçe kapanır, böylece odadaki hava dolaşımı sağlanır.

Kış Modu: Kanat sıkıca kapanır, böylece odada ısının daha iyi korunması sağlanır.

Standart Mod: Kanadın orta seviyede kapandığı bu mod, çoğu zaman montaj sırasında fabrika ayarında bırakılır.

Pencereyi kış moduna alarak daha sıkı bir kapanma sağlayabilir ve dışarıdaki soğuk havanın içeri sızmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede kışın sıcaklık koruması sağlarken, yaz modunda hava dolaşımını artırarak pencerenizin conta ve bağlantı parçalarının ömrünü uzatabilirsiniz.