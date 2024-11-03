Kışın Balkona Asamadığınız Çamaşırları Bu 8 Yöntemle Evde Daha Çabuk Kurutabilirsiniz

Isıtıcı veya Fan Kullanımı: Çamaşır kurutma alanınıza küçük bir fan veya ısıtıcı eklemek, havanın daha hızlı hareket etmesini ve sıcaklığın artmasını sağlar. Böylece çamaşırlarınız daha kısa sürede kurur.

Havalandırmayı İhmal Etmeyin: Odanın havasını sirküle etmek için pencere açmak, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Bu sayede, çamaşırlarınızın daha hızlı kurumasına katkıda bulunur.

Çamaşırlar Arasına Mesafe Bırakın: Çamaşırları sıkışık bir şekilde asmak yerine, aralarına mesafe koyarak hava akışını artırabilirsiniz. Bu küçük değişiklik, kuruma süresini önemli ölçüde azaltır.

Sıcak Su ile Durulama: Çamaşırları sıcak suyla durulamak, nemin daha hızlı buharlaşmasını sağlar. Bu, çamaşırlarınızın daha kısa sürede kurumasına yardımcı olur.