Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kış lastiği kullanma zorunluluğu, her yıl 1 Aralık’ta başlar ve 1 Nisan’da sona erer. Buna göre, 2025 yılı için kış lastiği çıkarma tarihi 1 Nisan’dır. Bu tarihten sonra araçlarda yaz lastikleri takılmalıdır.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların, illerin hava koşullarına göre belirlenen dönemlerde kış lastiği kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bakanlık, bu düzenlemeyi yerel valiliklere de devredebilir.