Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Soğuk hava koşullarında güvenli sürüş sağlamak için kullanılan kış lastiklerinin takılma dönemi yakında sona eriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 2025'te de belirli tarihlerde devam edecek. Peki, 2025'te kış lastiği uygulaması ne zaman sonlanacak?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Kış lastiği kullanma zorunluluğu, her yıl 1 Aralık’ta başlar ve 1 Nisan’da sona erer. Buna göre, 2025 yılı için kış lastiği çıkarma tarihi 1 Nisan’dır. Bu tarihten sonra araçlarda yaz lastikleri takılmalıdır.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların, illerin hava koşullarına göre belirlenen dönemlerde kış lastiği kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bakanlık, bu düzenlemeyi yerel valiliklere de devredebilir.
Kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve tanker gibi büyük araçların yanı sıra, otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekir. Aksi halde, 2025 yılı için belirlenen kış lastiği takmama cezası 5.856,88 TL olarak uygulanacaktır.