Kış Gelmeden Mutlaka Tüketmeye Başlayın: Faydalarını Duyan Aktara Koşuyor
Gaziantep’te sonbaharın gelişi ve mevsim değişikliklerinin etkisiyle aktarların yoğun mesaisi başladı.
Kaynak: İHA
Gaziantepliler, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak amacıyla doğal ürünlere yöneliyor. Bağışıklığı güçlendiren ıhlamur, ada çayı, zencefil ve zerdeçal gibi bitkiler ise bu dönemde öne çıkan tercihlerin başında geliyor.
Yerel lezzetlerden zahter de bu mevsimde büyük ilgi görüyor. Almacı Pazarı'nda aktar işletmeciliği yapan Semih Sepin, mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlara yoğun şekilde hizmet verdiklerini ve doğal ürünlerin satışlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen çaylar hakkında bilgi veren Sepin, “Mevsim geçişiyle nezle ve grip vakalarında artış yaşanıyor. Bu yüzden ıhlamur, ada çayı ve zahter gibi çaylara ilgi yükseldi. Boğaz ağrısına iyi gelen zencefil ve zerdeçal da sıkça tercih ediliyor. Ses kısıklığı ve öksürüğe karşı zahter çayı öneriyoruz. Ayrıca doğal antibiyotik olarak zencefil, zerdeçal, pekmez ve hardal özünü karıştırıp içmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
LİMON EKLEYİNCE FAYDASI KATLANIYOR
Bitki çaylarının tüketim sıklığına da değinen Sepin, “Vatandaşlar özellikle zahter çayını tercih ediyor. Zencefil ve zerdeçal acı olduğundan daha çok yetişkinler tarafından tüketiliyor. Bu çayları sabah ve akşam içmelerini öneriyoruz. Zahter çayına limon eklendiğinde etkisi daha da artacaktır” diye belirtti.
BİTKİ ÇAYI TÜKETİRKEN DİKKAT
Bitki çaylarının günlük tüketim miktarı bitkiye göre değişiyor. Örneğin, 15 gramdan fazla tüketilen ada çayı çarpıntı, kramp ve denge bozukluklarına neden olabilirken; fazla miktarda içilen rezene çayı ise konfüzyonlara yol açabilir. Bu nedenle bitki çayı tüketiminde miktara dikkat etmek önem taşıyor.