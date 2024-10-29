Kış Gelmeden Mutlaka Tüketmeye Başlayın: Faydalarını Duyan Aktara Koşuyor

Gaziantepliler, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak amacıyla doğal ürünlere yöneliyor. Bağışıklığı güçlendiren ıhlamur, ada çayı, zencefil ve zerdeçal gibi bitkiler ise bu dönemde öne çıkan tercihlerin başında geliyor.

Yerel lezzetlerden zahter de bu mevsimde büyük ilgi görüyor. Almacı Pazarı'nda aktar işletmeciliği yapan Semih Sepin, mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlara yoğun şekilde hizmet verdiklerini ve doğal ürünlerin satışlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.