Kış Gelmeden Kolları Sıvayın: Emekli Tamir Ustası Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Kombi Tüyosunu Açıkladı!
Kombi kullanımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar, hem enerji tasarrufu hem de cihazın ömrünün uzatılması açısından oldukça önemli. Tesisat ustası, doğal gaz tasarrufu için kombilerin tüyosunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli tesisat ustası, ısı yalıtımı, doğru kombi tercihi ve düzenli bakım gibi adımlarla doğal gaz faturalarında yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, kış soğukları bastırmadan önce kombi bakımlarının mutlaka uzman kişilerce yapılması gerektiğini ve rastgele gelen bakım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
KOMBİDE VERİMLİ ISITMA NASIL OLUR?
Isınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan kombilerin verimli çalışması, hem ısınma konforu hem de bütçeye katkı sağlıyor. Özellikle düzenli bakım ve doğru ayarlar, kombinin ömrünü uzatarak arıza riskini azaltıyor. Bakımı yapılmayan kombiler daha sık arıza çıkarabilirken, düzenli bakım cihazın güvenliğini sağlıyor, gaz sızıntısı gibi risklerin önüne geçiyor ve doğalgaz tüketimini düşürüyor. Burada en kritik nokta, bakımların yetkili ve tecrübeli teknisyenlerce yapılmasıdır; aksi halde cihazda güvenlik riskleri oluşabiliyor.
DOĞAL GAZ FATURASINDA TASARRUF İÇİN ÖNERİLER
Kombi kullanırken tasarruf sağlamak için enerji verimliliği yüksek yoğuşmalı kombileri tercih etmek, cihazın kullanım maliyetini azaltıyor. Ayrıca, servis ve yedek parça kolaylığı sunan güvenilir markaların tercih edilmesi de uzun vadede önemli bir avantaj sunuyor.
YILDA BİR KEZ MUTLAKA YAPTIRIN
Her yıl en az bir kez kombi bakımı yapılması gerektiğini hatırlatan uzmanı, kış başlamadan kombi kontrollerinin tamamlanmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Sabit bir ısıda çalıştırmanın önemine dikkat çeken usta, kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine stabil bir sıcaklıkta kullanmanın daha ekonomik olacağını vurguluyor. Evde bulunulmadığı durumlarda ise kombinin 15-16 dereceye ayarlanması, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de konforlu bir ortam sunuyor.
TASARRUF İÇİN KOMBİNİN TÜYOLARI
Emekli tesisat ustası, kombi kullanımında tasarruf için şu önerileri sıralıyor:
Yıllık Bakım: Kombinizi yılda bir kez uzman bir teknisyene kontrol ettirin. Bakım sırasında iç aksamlar kontrol edilip filtreler temizlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır.
Su Basıncı Kontrolü: Kombinin su basıncı 1-2 bar arasında olmalı. Basınç düşükse su ekleyerek dengelenmeli.
Hava Alma İşlemi: Radyatörlerde biriken hava, ısınmayı olumsuz etkiler. Radyatörlerin üst kısmı soğuyorsa, hava alma işlemi yapılmalı.
Termostat Ayarı: Mevsime uygun sıcaklık ayarları yaparak enerji tasarrufu sağlanabilir. Aşırı yüksek sıcaklıklardan kaçının.
Yalıtım Kontrolü: İyi bir yalıtım, kombinin daha az çalışmasını sağlar. Pencere ve kapılardaki sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir.
Gaz Kaçağı Kontrolü: Gaz hattında herhangi bir kaçak olmadığından emin olun. Şüpheli durumlarda gaz firmasına bildirin.
Acil Durum Planı: Kombi arızası veya gaz kaçağı durumunda yapılması gerekenler için önceden bir plan yapın ve acil numaraları not edin.