Kış Gelmeden Kolları Sıvayın: Emekli Tamir Ustası Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Kombi Tüyosunu Açıkladı!

DOĞAL GAZ FATURASINDA TASARRUF İÇİN ÖNERİLER

Kombi kullanırken tasarruf sağlamak için enerji verimliliği yüksek yoğuşmalı kombileri tercih etmek, cihazın kullanım maliyetini azaltıyor. Ayrıca, servis ve yedek parça kolaylığı sunan güvenilir markaların tercih edilmesi de uzun vadede önemli bir avantaj sunuyor.

YILDA BİR KEZ MUTLAKA YAPTIRIN

Her yıl en az bir kez kombi bakımı yapılması gerektiğini hatırlatan uzmanı, kış başlamadan kombi kontrollerinin tamamlanmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Sabit bir ısıda çalıştırmanın önemine dikkat çeken usta, kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine stabil bir sıcaklıkta kullanmanın daha ekonomik olacağını vurguluyor. Evde bulunulmadığı durumlarda ise kombinin 15-16 dereceye ayarlanması, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de konforlu bir ortam sunuyor.