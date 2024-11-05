Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir?

Pencerelerdeki yoğuşma, yalnızca rahatsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda küf oluşumuna yol açarak sağlıksız ve temizliği zor bir ortam oluşturur. Peki, pencereler neden buğulanır ve bu sorunu nasıl çözebiliriz?

PENCERELER NEDEN TERLER?

Pencerelerde buğulanmanın başlıca nedeni, iç mekânda oluşan yüksek nem seviyesidir. Nem, genellikle dış ve iç sıcaklıklar arasındaki farklardan kaynaklanır. Evde ütü yapma, yemek pişirme, çamaşır kurutma gibi gündelik aktiviteler, odadaki nem oranını yükseltir. Bu nem, kapalı pencereler nedeniyle kaçacak bir yer bulamadığında en soğuk yüzeye, yani camlara yapışarak buğulanmaya sebep olur.