Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir?
Soğuk havalarla birlikte pencerelerde oluşan yoğuşma, zaman içerisinde pencere ve pencerenin bulunduğu duvarlarda küf oluşumuna sebep olabilir. Peki pencerelerin terlemesi nasıl engellenir?
Kaynak: Haber Merkezi
Pencerelerdeki yoğuşma, yalnızca rahatsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda küf oluşumuna yol açarak sağlıksız ve temizliği zor bir ortam oluşturur. Peki, pencereler neden buğulanır ve bu sorunu nasıl çözebiliriz?
PENCERELER NEDEN TERLER?
Pencerelerde buğulanmanın başlıca nedeni, iç mekânda oluşan yüksek nem seviyesidir. Nem, genellikle dış ve iç sıcaklıklar arasındaki farklardan kaynaklanır. Evde ütü yapma, yemek pişirme, çamaşır kurutma gibi gündelik aktiviteler, odadaki nem oranını yükseltir. Bu nem, kapalı pencereler nedeniyle kaçacak bir yer bulamadığında en soğuk yüzeye, yani camlara yapışarak buğulanmaya sebep olur.
PENCERELERDEKİ YOĞUŞMA NASIL ÖNLENİR?
Odalarınızda nem seviyesinin %40-60 aralığında olması idealdir. Ortalama oda sıcaklığı 19-20°C ise nem oranı %55-60, sıcaklık 21-22°C civarındaysa nem %45-50 olmalıdır. Yoğuşmayı önlemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
Havalandırmayı İhmal Etmeyin: Havalandırma sisteminizin düzgün çalıştığından emin olun ve özellikle sonbahar ve kış aylarında her gün odalarınızı havalandırarak taze hava sirkülasyonu sağlayın.
Nem Emici Malzemeler Kullanın: Satın alınabilecek çeşitli nem emici ürünlerin yanı sıra evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yoğuşmayı önleyebilirsiniz.
PENCERELERDEKİ YOĞUŞMA İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILMALI?
Pirinç: Derin bir kaba koyup pencere kenarına yerleştirin. Pirinç nemi emerek yoğuşmayı azaltmaya yardımcı olur.
Kabartma Tozu: Bir kaba dökün, gazlı bezle örtün ve pencere kenarına yerleştirin. Kabartma tozu fazla nemi emer.
Sofra Tuzu: Nem çekici özelliğe sahip tuzu bir kaba koyun ve düzenli aralıklarla yenileyerek pencere yakınında bırakın.
Kedi Kumu: Yeni bir naylon çorabın içine koyarak pencere kenarına yerleştirin. Kedi kumu nemi mükemmel şekilde emer.
Silika Jel Torbaları: Ayakkabı kutularından çıkan küçük nem alıcı poşetleri pencere kenarına yerleştirerek yoğuşmayı engelleyebilirsiniz.