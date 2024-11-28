Kış Çaylarındaki Büyük Tehlike Ortaya Çıktı: Dikkat! Şifası Zehre Dönüşmesin

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kafein oranı yüksek olduğu için tansiyon, kalp hastalığı, hamilelik ve emzirme döneminde fazla tüketilmemelidir. Sağlıklı bireyler için günde iki fincanla sınırlandırılmalıdır.

Kış çayları sağlıklı bir yaşamın destekleyicisi olabilir, ancak her bitkinin faydalı olduğu kadar dikkat edilmesi gereken noktaları da vardır. Kronik rahatsızlıkları olanlar ve düzenli ilaç kullananlar, bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.