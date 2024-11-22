Kış Aylarında Dikiz Aynasına Poşet Geçirin, Daha Kolay Olacak

Evinizde bulunan herhangi bir plastik poşeti kullanabilirsiniz.

Dikiz aynasını tamamen kaplayacak şekilde poşeti geçirin.

Poşeti sabitlemek için gerektiğinde bir lastik ya da ip kullanabilirsiniz.

Bu basit yöntem, aynanın yüzeyini dış etkenlerden koruyarak soğuk havanın neden olduğu buzlanmayı büyük ölçüde engeller.