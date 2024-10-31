Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Toplanıp, Güneşte Kurutuluyor! Türkiye'den Dünyaya İhraç Ediliyor
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli incisi kırmızı altının hasadı başladı. Mutfakların aranan bir lezzet olan acı Maraş biberi, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli incisi acı Maraş biberi hasadının başlamasıyla birlikte, sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti yeniden hayat buldu. Sadece ülkemizin değil, dünyanın birçok mutfağının da aranan bir lezzet olan acı Maraş biberi, tarladan sofraya uzanan uzun bir yolculuğun ardından sofralarımızı süslüyor.
Pazarcık, Narlı ve Türkoğlu ilçelerindeki verimli topraklarda yetiştirilen biberler, özenle toplanıp geleneksel yöntemlerle kurutuluyor. Binlerce çiftçinin emeğiyle üretilen bu kırmızı altın, hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölge halkına istihdam imkanı sunuyor.
GÜNEŞ VE RÜZGARLA BİRLİKTE KURUTULUYOR
Tarlalarda makineler ve elle özenle toplanan biberler, sergilerde doğal koşullarda kurutuluyor. Bu süreçte biberler, güneşin ve rüzgarın etkisiyle suyunu kaybederek karakteristik kırmızı rengini ve keskin aromasını kazanıyor. Daha sonra modern tesislerde işlenen biberler, titizlikle kontrol edilerek paketleniyor ve tüketiciye ulaştırılıyor.
BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Kahramanmaraş, Türkiye'nin biber üretiminde önemli bir paya sahip. İlde üretilen acı Maraş biberi, sadece ülkemizin dört bir yanına değil, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor. Bu durum, hem bölgenin tanıtımına hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
SAHTE ÜRÜNLERE AMAN DİKKAT
Çiftçi Hakan Elmalı, acı Maraş biberinin üretimi hakkında, "Tarladan toplanan biberlerimiz, özenle kurutuluyor ve işleniyor. Sofralara ulaşan ürünümüz, yemeklerinize ayrı bir lezzet katıyor. Tüketicilerimizi, sahte ürünlere karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Acı Maraş biberi, sadece bizim değil, dünyanın birçok insanının da sofralarını süsleyen özel bir ürün." dedi.