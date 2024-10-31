Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Toplanıp, Güneşte Kurutuluyor! Türkiye'den Dünyaya İhraç Ediliyor

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kahramanmaraş, Türkiye'nin biber üretiminde önemli bir paya sahip. İlde üretilen acı Maraş biberi, sadece ülkemizin dört bir yanına değil, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor. Bu durum, hem bölgenin tanıtımına hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.