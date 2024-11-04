Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor
Sofralarımızın vazgeçilmezi olan domates, halk arasında kırmızı altın da olarak biliniyor. Domatesteki likopen, kalp hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görürken aynı zamanda kolesterolü de sıfırlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Domates sadece lezzetiyle değil, sağlığımıza olan katkılarıyla da ön plana çıkıyor. İçerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde hücrelerimizi koruyan, kalp sağlığımızı destekleyen ve bağışıklığımızı güçlendiren domates, aslında bir süper besin.
DOMATESİN FAYDALARI NELER?
Domatesteki likopen, kalp hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor. Kan basıncını düzenleyerek kalp krizi riskini azaltıyor.
Güneşin zararlı etkilerine karşı koruyan likopen, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. C vitamini ise kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırıyor.
Düzenli domates tüketimi, özellikle prostat ve kolon kanseri riskini azaltabiliyor.
Göz sağlığımız için önemli olan karotenoidler açısından zengin olan domates, yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.
Lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenleyen domates, kabızlık gibi sorunların önüne geçiyor.