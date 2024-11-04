Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor

Domates sadece lezzetiyle değil, sağlığımıza olan katkılarıyla da ön plana çıkıyor. İçerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde hücrelerimizi koruyan, kalp sağlığımızı destekleyen ve bağışıklığımızı güçlendiren domates, aslında bir süper besin.