Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar

KİMYASAL HADIM UYGULANAN ÜLKELER

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD):

ABD’nin bazı eyaletlerinde cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere kimyasal hadım uygulanıyor. Kaliforniya, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde bu yöntem bir ceza olarak kullanılıyor.

2. Polonya:

Polonya’da çocuklara yönelik cinsel suç işleyenlere kimyasal hadım cezası verilebiliyor.

3. Güney Kore:

Asya’da çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle kimyasal hadım uygulayan ilk ülkelerden biri olan Güney Kore, bu konuda yasal düzenlemelere sahip.