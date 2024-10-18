Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar
Kimyasal hadım, dünya genelinde birçok ülkede tartışmalara yol açan ve cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilerin cinsel dürtülerini azaltmak amacıyla uygulanan bir yöntem. Peki, bu uygulamayı yasal olarak kabul eden ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de son dönemlerde artan cinsel istismar vakalarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu ve bu uygulamanın gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu açıklama, kamuoyunda kimyasal hadımın hangi ülkelerde uygulandığına dair merak uyandırdı.
KİMYASAL HADIM UYGULANAN ÜLKELER
1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD):
ABD’nin bazı eyaletlerinde cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere kimyasal hadım uygulanıyor. Kaliforniya, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde bu yöntem bir ceza olarak kullanılıyor.
2. Polonya:
Polonya’da çocuklara yönelik cinsel suç işleyenlere kimyasal hadım cezası verilebiliyor.
3. Güney Kore:
Asya’da çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle kimyasal hadım uygulayan ilk ülkelerden biri olan Güney Kore, bu konuda yasal düzenlemelere sahip.
4. Rusya:
Rusya’da, çocuk istismarı suçlarından hüküm giymiş kişilere kimyasal hadım cezası uygulanabiliyor.
5. Almanya:
Almanya’da kimyasal hadım, cinsel suçlulara yönelik olarak uygulanabiliyor ancak bu işlem gönüllülük esasına dayanıyor.
6. Çek Cumhuriyeti:
Çek Cumhuriyeti’nde cinsel suçlulara kimyasal hadım uygulanıyor. Ancak bu uygulama, suçlunun rızası doğrultusunda yapılıyor.
7. İsrail:
İsrail, çocuk istismarı suçlarından hüküm giymiş kişilere kimyasal hadım cezası uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.
Her ülkenin bu uygulamayı hayata geçirme şekli ve yasal çerçevesi farklılık gösterebiliyor. Kimyasal hadım, uygulanma yöntemi ve kapsamı itibarıyla dünya genelinde tartışmalı bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.