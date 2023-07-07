Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!

Çorba yaparken çorbanın lezzetini katlayacak sır

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Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!

Gastronomi dünyası her geçen gün yeni keşiflere imza atıyor. Kimi zaman ünlü şeflerin yarattığı lezzetler, kimi zaman da sokak lezzetlerinin yükselişi gastronomi dünyasını hareketli tutuyor. Bu kez karşımıza çıkan ise kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!

Halk TV'nin haberine göre, İstanbul'da bulunan bu lokanta, çorbalarını 2 kat lezzetli hale getirmek için özel bir yöntem kullanıyor. Bu yöntem sayesinde müşterilerine eşsiz bir lezzet sunan lokanta, adeta çorba tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiş durumda.

Peki, bu özel yöntem nedir? Lokantanın sahibi, çorbalarına eklediği özel baharat karışımının sırrını açıklamakta tereddüt etmiyor. Baharatların yanı sıra, çorbanın pişirme süresi ve pişirme şekli de bu lezzetli sonucun oluşmasında etkili oluyor.

Bu sırrı kullanarak evde de lezzetli çorbalar yapmak isteyenler için ise önerilerimiz var. İlk olarak, doğru baharatları seçmek oldukça önemli. Ardından, çorbanın pişirme süresine dikkat etmek gerekiyor. Son olarak ise, pişirme şekline özen göstermek, çorbanın lezzetini artıracaktır.

Gastronomi dünyasında her zaman yeni keşifler yapmak mümkün. Ancak bazen basit bir yöntem bile yemeğin lezzetini ikiye katlayabiliyor. İstanbul'da bulunan bu lokanta da bunun en güzel örneklerinden biri. Siz de evde yapacağınız çorbalar için bu sırrı kullanarak eşsiz lezzetler yaratabilirsiniz.

Sarı Mercimek Çorbası Malzemeler:

1.5 su bardağı sarı mercimek

2 su bardağı et suyu

1 adet kuru soğan

2 adet patates

1 adet havuç

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

5 su bardağı sıcak su

Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! - Resim : 1

Sarı Mercimek Çorbası Yapılışı:

Öncelikle sarı mercimeği bol suda yıkayıp, süzün.

Diğer yanda bir tencerede havuç, 2 adet patates, 1 adet kuru soğanını kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın ya da rendeleyin.

Tencerenin içine et suyu ve 4 bardak sıcak suyu ekleyin.

Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Daha sonra ocağın altını kısın.

Mercimek sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Çorba piştikten sonra tuz, karabiber ekleyin.

Bir iki taşım daha pişirin.

Ardından çorbanızı blenderden geçirin. Eğer koyu kıvamda olmuşsa üzerine azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Kaselere alarak servis edebilirsiniz.

Sıcak olarak tüketin.

Afiyet olsun…

Kaynak: Habertürk - Gercekgundem.com

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Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
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