Kimse Bilmiyordu! Temizlik Uzmanlarından Beyaz Sabun Gerçeği - Herkes Denemeli

Mynet.com'da yayınlanan bir içerikte; Deterjanların başlıca zararları sıralandı. Bunlar sırasıyla şu şekildedir.

*Deterjanlar içeriğindeki surfactant maddesinden dolayı deri ile temas halinde kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabilir.



*Deterjanlar içerdiği anyonik yüzey aktif maddelerden dolayı üretim aşamasında doğaya kanserojen madde yayılımı yapabilirler.



*Solunum, deri ile temas halinin olması ve yutma gibi sebeplerden dolayı gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, böbrek rahatsızlıkları veya kan hastalıklarına neden olabilirler.



*Bazı deterjanlar düzenli kullanım sonucu bakteri üretebilirler. Üretilen bu bakteriler astım veya egzama hastası olan kişiler için tehlike oluşturabilir.



*Deterjanlar içerdikleri birtakım kimyasal maddelerden dolayı doğal yaşama zarar verebilir.



*Sinir sistemine hasar verebilir.



*Genellikle deterjana koku vermek için kullanılan bazı kimyasal maddeler bağışıklık sistemine zarar verebilir.

*İçeriğinde formaldehit bulunan koruyucu maddeler içeren deterjanlar üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.



*Kullanılan deterjanlar kişide konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, dudak ve tırnaklarda mavileşme, ishal ve zehirlenme gibi rahatsızlıklar da yaratabilir.

Evet deterjanların zararları bu şekilde. Beyaz sabunla nasıl temizlik yapılır? Temizlik yapmanın incelikleri nelerdir?

Şimdi sizlerle beyaz sabunla nasıl temizlik yapılır sorusunun cevabını paylaşacağız;

CAM TEMİZLİĞİ



İster parmak izi isterse is lekesi olsun, artık bu tür lekelere beyaz sabunla elveda diyoruz! Yanlış duymadınız. 1 litre suya biraz beyaz sabun karıştırıp bu su ile camlarınızı silerseniz tertemiz olduğuna gözlerinizle şahit olacaksınız.

BULAŞIK YIKAMAK



Bulaşıklarımızı yıkadığımız bulaşık temizleyicilerine içeriklerinden dolayı pek fazla güvenemiyoruz. Hijyenik olarak önem verdiğimiz bulaşıklarımızı beyaz sabunla yıkamak son derece steril ve çok daha sağlıklı. Ayrıca beyaz sabun temizlenen eşyalara parlaklık da veriyor! E daha ne olsun...

TIRAŞ SABUNU



Evde 1 kalıp beyaz sabununuz varsa artık tıraş köpüğü kullanmak zorunda değilsiniz. Hem atıksız hem de sürdürülebilir bir temizlik anlayışını benimsemeye buradan başlayabilirsiniz. Köpürttüğünüz beyaz sabunu yüzünüze uygulayıp, daha sonra jilet yardımıyla normal tıraş köpüğünü alır gibi yüzünüzü temizleyebilirsiniz.