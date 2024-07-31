Kimse Bilmiyordu! Temizlik Uzmanlarından Beyaz Sabun Gerçeği - Herkes Denemeli
Temizlik yaparken neden beyaz sabun kullanmalısınız? İşte beyaz sabunla ilgili bilmeniz gerçekler.
Temizlik konusunda herkesin aklına ilk olarak deterjanlar gelir. Ancak, aslında temizlik için deterjan yerine beyaz sabun kullanmak da oldukça etkili olabilir. Temizlik uzmanlarının bugüne dek paylaşmadığı bazı temizlik sırları vardır ve bu sırların başında beyaz sabunun gücü gelmektedir.
Temizlik yaparken pahalı deterjanlar kullanıyoruz. Oysa deterjanlara hiç gerek yok. Deterjanların bir çoğu insan sağlığı ve çevre için çok zararlı.
Yapılan araştırmalarda da deterjanların zararları ortaya çıkarılmıştır.
Mynet.com'da yayınlanan bir içerikte; Deterjanların başlıca zararları sıralandı. Bunlar sırasıyla şu şekildedir.
*Deterjanlar içeriğindeki surfactant maddesinden dolayı deri ile temas halinde kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabilir.
*Deterjanlar içerdiği anyonik yüzey aktif maddelerden dolayı üretim aşamasında doğaya kanserojen madde yayılımı yapabilirler.
*Solunum, deri ile temas halinin olması ve yutma gibi sebeplerden dolayı gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, böbrek rahatsızlıkları veya kan hastalıklarına neden olabilirler.
*Bazı deterjanlar düzenli kullanım sonucu bakteri üretebilirler. Üretilen bu bakteriler astım veya egzama hastası olan kişiler için tehlike oluşturabilir.
*Deterjanlar içerdikleri birtakım kimyasal maddelerden dolayı doğal yaşama zarar verebilir.
*Sinir sistemine hasar verebilir.
*Genellikle deterjana koku vermek için kullanılan bazı kimyasal maddeler bağışıklık sistemine zarar verebilir.
*İçeriğinde formaldehit bulunan koruyucu maddeler içeren deterjanlar üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.
*Kullanılan deterjanlar kişide konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, dudak ve tırnaklarda mavileşme, ishal ve zehirlenme gibi rahatsızlıklar da yaratabilir.
Evet deterjanların zararları bu şekilde. Beyaz sabunla nasıl temizlik yapılır? Temizlik yapmanın incelikleri nelerdir?
Şimdi sizlerle beyaz sabunla nasıl temizlik yapılır sorusunun cevabını paylaşacağız;
CAM TEMİZLİĞİ
İster parmak izi isterse is lekesi olsun, artık bu tür lekelere beyaz sabunla elveda diyoruz! Yanlış duymadınız. 1 litre suya biraz beyaz sabun karıştırıp bu su ile camlarınızı silerseniz tertemiz olduğuna gözlerinizle şahit olacaksınız.
BULAŞIK YIKAMAK
Bulaşıklarımızı yıkadığımız bulaşık temizleyicilerine içeriklerinden dolayı pek fazla güvenemiyoruz. Hijyenik olarak önem verdiğimiz bulaşıklarımızı beyaz sabunla yıkamak son derece steril ve çok daha sağlıklı. Ayrıca beyaz sabun temizlenen eşyalara parlaklık da veriyor! E daha ne olsun...
TIRAŞ SABUNU
Evde 1 kalıp beyaz sabununuz varsa artık tıraş köpüğü kullanmak zorunda değilsiniz. Hem atıksız hem de sürdürülebilir bir temizlik anlayışını benimsemeye buradan başlayabilirsiniz. Köpürttüğünüz beyaz sabunu yüzünüze uygulayıp, daha sonra jilet yardımıyla normal tıraş köpüğünü alır gibi yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ
Makyaj fırçalarını temizlemek için temizleme sularına para vermenize gerek yok. Tek ihtiyacınız olan beyaz sabun! Fırçalarınızı köpürtülmüş beyaz sabuna sürerek gönül rahatlığı ile temizleyebilirsiniz.
YÜZEY TEMİZLİĞİ
Bütün yüzeylerinizi ve çıkmayan lekelerinizi beyaz sabun ile ovar veya peeling işlemi yaparsanız, tertemiz ve lekesiz bir yüzeye sahip olacaksınız. Böylece inatçı lekelerden kurtulacaksınız.
YERLERİ PARLATMAK
Beyaz sabunun parlatıcı özelliği olduğu için sabunlu su ile zemininizi silerseniz, eskisinden daha parlak olduğunu göreceksiniz.
AYAK BANYOSU
Ayaklarınızı rahatlatmak için ayak banyosu yapmak isterseniz, mutlaka beyaz sabun size eşlik etmeli. Sıcak suyun içine beyaz sabun ekleyip 20 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda bekletin. Hem ayaklarınız son derece rahatlamış hem de pedikürden çıkmış gibi olacak.