Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası
Kilo vermek çoğu zaman zor ve sancılı bir süreç haline gelebiliyor. Beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız bazı değişikliklerle kısa sürede forma ulaşabiliriz. İşte kilo vermeye yardımcı o besinler…
Kilo vermek birçok insan için zorlu bir süreç olabilir, ancak beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız bazı basit değişikliklerle istediğiniz forma daha hızlı ulaşabilirsiniz. İşte kilo vermeye yardımcı olan bazı sağlıklı yiyecekler:
LOR PEYNİRİ
Lor peyniri, yüksek kalsiyum içeriğiyle metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye katkı sağlar. 100 gram lor peyniri yaklaşık 80 mg kalsiyum içerir. Ayrıca sindirim sistemini destekleyen probiyotikler barındırır. Günlük olarak sade, şekersiz ve yağsız lor tüketimi, kilo verme sürecine destek olabilir.
ORGANİK YOĞURT
Organik yoğurt, içerdiği amino asitler sayesinde yağ yakımını hızlandırır. Tam yağlı yoğurt, bağırsağın sağlığını destekleyen probiyotikler ve iltihap giderici özellikler içerir. Ayrıca konjuge linoleik asit gibi yağ yakıcı bileşenler bakımından da zengindir, bu da kilo verme sürecine olumlu katkı sağlar.
GREYFURT
Yemeklerden önce yarım greyfurt yemek, kilo verme sürecini hızlandırabilir. Araştırmalar, greyfurtun yağ yakımını artırarak kilo kaybına yardımcı olduğunu göstermiştir.
SOMON
Somon, yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin bir besindir. Omega-3 yağ asitleri sayesinde iltihap azaltıcı etkisi bulunur ve metabolik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda kilo kaybı için sağlıklı bir protein kaynağıdır.
ACI BİBER
Acı biberin içeriğindeki kapsaisin, termojenik etkisiyle vücut sıcaklığını artırarak kalori yakımını hızlandırır. Ayrıca iştahı baskılayarak fazla yemek yemenin önüne geçmeye yardımcı olur.
YUMURTA
Yumurta, düşük kalorili ve yüksek protein içeriği ile metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda kas kütlesini korumak ve artırmak için ideal bir protein kaynağıdır. Yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırarak kilo kaybını destekler.
KAKAO ÇEKİRDEKLERİ
Kakao çekirdekleri, enerji kullanımını düzenlemeye ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca tokluk hissini artırarak kilo kaybını destekler.