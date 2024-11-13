Kilo Vereyim Derken Obeziteye Yakalanmayın: Sadece 1 Kaşığı Acıktırıyor, Kalori Seviyesini Uçuruyor

BU MEYVELERDEN UZAK DURUN

Yulaf ezmesi, çeşitli besinlerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir kahvaltı seçeneğidir, fakat bazı kuru meyveler bu karışıma eklenirken ölçülü davranmakta fayda vardır. Kuru üzüm, kayısı, elma cipsi veya kızılcık gibi kuru meyveler, ilk bakışta yulaf ezmesini daha lezzetli hale getirebilir, ancak içerdiği yüksek şeker oranı nedeniyle bu meyvelerin dikkatli tüketilmesi gerekir.