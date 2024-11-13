Kilo Vereyim Derken Obeziteye Yakalanmayın: Sadece 1 Kaşığı Acıktırıyor, Kalori Seviyesini Uçuruyor
Güne enerjik ve doyurucu bir başlangıç yapmayı isteyenler için yulaf ezmesi mükemmel bir tercih olsa da bazı durumlarda dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek lif içeriğiyle sindirimi destekleyen ve vitamin-mineral açısından zengin olan yulaf ezmesi, doğru malzemelerle tüketildiğinde sağlıklı bir alternatiftir. Ancak bir meyve türü bu dengeyi bozabilir.
BU MEYVELERDEN UZAK DURUN
Yulaf ezmesi, çeşitli besinlerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir kahvaltı seçeneğidir, fakat bazı kuru meyveler bu karışıma eklenirken ölçülü davranmakta fayda vardır. Kuru üzüm, kayısı, elma cipsi veya kızılcık gibi kuru meyveler, ilk bakışta yulaf ezmesini daha lezzetli hale getirebilir, ancak içerdiği yüksek şeker oranı nedeniyle bu meyvelerin dikkatli tüketilmesi gerekir.
FRUKTOZ YOĞUNLUĞU ARTIYOR
Kurutma işlemi sırasında meyvenin içindeki su kaybolurken fruktoz miktarı daha yoğun hale gelir, bu da taze meyveye kıyasla kalori miktarını önemli ölçüde artırır. Bu nedenle, yulaf ezmenize kuru meyve eklerken porsiyonları sınırlamak veya doğal şekeri düşük taze meyvelerle çeşitlendirmek daha sağlıklı bir tercih olabilir.