Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?

Kesme tahtalarının hijyenik olması, malzemenin türünden çok, nasıl temizlendiği ve bakımının nasıl yapıldığıyla doğrudan ilgili. Kullanım sonrasında tahtaların uygun şekilde temizlenmemesi, gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaların birikmesine yol açabilir.

Tüm kesme tahtalarının her kullanımdan sonra iyice yıkanması, dezenfekte edilmesi ve tamamen kurutulması gerekiyor. Özellikle çiğ gıdalardan pişmiş gıdalara geçiş yaparken veya tahta kirli hale geldiğinde temizliğe ekstra özen gösterilmeli.