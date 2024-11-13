Kendine Kanser Teşhisi Koyan Doktor Açıkladı: Bu 2 Hafif Belirti Ortaya Çıkardı

AĞRI VE YORGUNLUĞA DİKKAT

Ameliyat sonrası devam eden pelvik ağrı ve yorgunluk Dr. Juyia’yı endişelendirse de, bunu yine yoğun iş temposu ve iki çocuklu yaşamına bağlıyordu. Ancak kısa sürede bu belirtilerin kaynağı netleşti ve kendisine 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu.

Dr. Juyia’nın yaşadığı süreçte, kolon kanserinin en yaygın belirtileri olan dışkıda değişiklikler, mide ağrısı veya beklenmedik kilo kaybı gibi semptomların hiçbiri görülmedi. Kanser teşhisinin ardından kemoterapiye başlayan Dr. Juyia, sonrasında bir dizi ameliyat geçirdi. Bu deneyim, onu hastalığın erken uyarı işaretleri olan kalıcı yorgunluk ve pelvik ağırlık gibi belirtiler konusunda daha fazla farkındalık oluşturmaya yöneltti. Genç bireyleri bu tür semptomları göz ardı etmemeleri konusunda uyaran Dr. Juyia, sağlığına özen göstermenin önemini vurguladı.