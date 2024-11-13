Kendine Kanser Teşhisi Koyan Doktor Açıkladı: Bu 2 Hafif Belirti Ortaya Çıkardı
Jinekolog Dr. Lauren Juyia, kendisinde 4. evre kolon kanseri teşhisi koydu. Juyia, yalnızca iki hafif belirtinin farkına vardığında hayatının değiştiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dr. Juyia, 2022 yılında, henüz 37 yaşındayken 2 belirtiyi gözlemleyerek kanser olduğunu öğrendi. Juyia, kendi durumundan yola çıkarak, diğer insanların bu belirtileri göz ardı etmemesi adına uyarılarda bulundu.
KOLON KANSERİNE İŞARET EDİYOR
Dr. Juyia, Ağustos 2022’de kendini sürekli yorgun hissetmeye başlamıştı. Ancak bu durumu yaşlanmaya ve çocuklarıyla yoğun geçen bir yaşam temposuna bağlıyordu. Fakat pelvik bölgesinde ağırlık hissetmeye başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladı. Bu ağırlık hissi zamanla bir kitlenin varlığına işaret etmeye başladı. Bunun üzerine ultrason randevusu alan Dr. Juyia, yumurtalığı yakınında beklenenden daha büyük kitlelerin olduğunu ve bu kitlelerin kolon kanserine işaret ettiğini öğrendi.
Good Morning America programına verdiği röportajda, o an yaşadıklarını şöyle aktardı:
Kadın doğum uzmanı olarak hamilelikte bebeğin gelişimini ölçme konusunda deneyimliyim. Kendi görüntülerimde, hızlı büyüyen bir kitlenin varlığını fark ettim. Hızla büyüyen bir kitle, genelde iyi huylu olmaz. İlk olarak yumurtalık kanseri olabileceğimi düşündüm.
Eylül 2022'de yapılan ameliyatta, kitlelerin yumurtalıklarına, rahmine, omentuma, apandisite ve karın bölgesine yayıldığı tespit edildi.
AĞRI VE YORGUNLUĞA DİKKAT
Ameliyat sonrası devam eden pelvik ağrı ve yorgunluk Dr. Juyia’yı endişelendirse de, bunu yine yoğun iş temposu ve iki çocuklu yaşamına bağlıyordu. Ancak kısa sürede bu belirtilerin kaynağı netleşti ve kendisine 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu.
Dr. Juyia’nın yaşadığı süreçte, kolon kanserinin en yaygın belirtileri olan dışkıda değişiklikler, mide ağrısı veya beklenmedik kilo kaybı gibi semptomların hiçbiri görülmedi. Kanser teşhisinin ardından kemoterapiye başlayan Dr. Juyia, sonrasında bir dizi ameliyat geçirdi. Bu deneyim, onu hastalığın erken uyarı işaretleri olan kalıcı yorgunluk ve pelvik ağırlık gibi belirtiler konusunda daha fazla farkındalık oluşturmaya yöneltti. Genç bireyleri bu tür semptomları göz ardı etmemeleri konusunda uyaran Dr. Juyia, sağlığına özen göstermenin önemini vurguladı.