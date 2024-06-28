Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor

Uzmanlar kelle paça çorbasının zamlanmasının ardından ''tavuk suyu'' çorbası önermeye başladılar. Peki tavuk suyu çorbası vücuda hangi faydaları sağlıyor?

Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor - Resim: 1

Kelle paça çorbasının zamlanmasıyla birlikte uzmanlar, alternatif olarak tavuk suyu çorbasını önermeye başladılar. Tavuk suyu çorbası, içeriğinde bulunan besinler sayesinde vücuda birçok fayda sağlayabilir.

TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI NELER?

Tavuk suyu çorba, içerdiği jelatin sayesinde suyu bağlayıcı özellik kazanarak, sıvıların ve sindirim salgılarının bağırsak içinde toplanmasına, sindirimin kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Eklem ağrıları ve iltihabın önleyici etki sağlayabilmesi ve zarar görmüş kıkırdak dokunun tamirinde etkili rol üstleniyor.

Tavuk suyu çorbasının tarifi... İşte detaylar

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