Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük

YASAK TÜM AVRUPA’DA GEÇERLİ

Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde de kelle paça çorbası yasaklı. Scrapie hastalığının insanlara bulaşıp bulaşmadığı net olarak kanıtlanmamış olsa da, Avrupa ülkeleri bu riski göz önünde bulundurarak yasağı sıkı bir şekilde uyguluyor.