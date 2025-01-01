Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük
Almanya'da koyun ve keçilerde görülen Scrapie hastalığı riski nedeniyle kelle paça çorbası yıllardır yasaklı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa genelinde de geçerli olan bu yasak, Türkiye'den kaçak yollarla kelle getirenlere ağır para cezalarıyla uygulanıyor. Sahte kelle paça çorbalarının restoran menülerinde yer alması ise Türk mutfağı tutkunlarının dikkatini çekiyor.
SCRAPİE HASTALIĞI NEDENİYLE YASAKLANDI
Koyun ve keçilerde sinir sistemini etkileyen bulaşıcı Scrapie hastalığı, kelle paça çorbasının yasaklanmasının temel nedeni. Almanya’da bu yasak 1993 yılından bu yana uygulanırken, 2001 yılında Avrupa Birliği genelinde yürürlüğe giren kurallarla bu tür hayvan ürünlerinin ithalatı ve tüketimi tamamen yasaklandı.
TÜRKİYE’DEN GELEN ÜRÜNLERE SIKI DENETİM
Türkiye'den kaçak yollarla getirilen kelleler, gümrük kontrollerinde yakalanarak imha ediliyor. Bu ürünleri getirenlere ise yüksek para cezaları kesiliyor. İsviçre'de, 6 kuzu kellesiyle yakalanan bir kişiye 39 bin Frank (yaklaşık 1,5 milyon TL) ceza kesildiği bildirildi.
SAHTE KELLE PAÇA 6 EURO'YA SATILIYOR
Almanya’daki bazı restoranlar, "kelle paça" adı altında geleneksel tarife benzemeyen çorbalar sunuyor. Bu çorbaların ortalama fiyatı ise 6 Euro civarında. Ancak Türk mutfağı tutkunları, kokoreç ve işkembe gibi geleneksel lezzetlerde çözüm bulsa da kelle paça yasağı nedeniyle hala sorun yaşamaya devam ediyor.
YASAK TÜM AVRUPA’DA GEÇERLİ
Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde de kelle paça çorbası yasaklı. Scrapie hastalığının insanlara bulaşıp bulaşmadığı net olarak kanıtlanmamış olsa da, Avrupa ülkeleri bu riski göz önünde bulundurarak yasağı sıkı bir şekilde uyguluyor.