Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor

Kelle paça çorbası çok sevdiğimiz bir çorba.. Elma sirkesi sayesinde kelle paça çorbanız çok daha şifalı olacak.

KELLE PAÇA ÇORBASI PEKİ VÜCUDUMUZA HANGİ FAYDALAR SAĞLAR?

Kelle paça çorbası, besleyici ve sağlıklı bir çorba olarak bilinir. İşte kelle paça çorbasının bazı faydaları:

1. Cilt sağlığı: Kelle paça çorbası, cildin sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olabilecek kolajen içerir.

2. Kemik sağlığı: Kelle paça çorbası, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan kalsiyum, magnezyum ve diğer mineraller içerir.

3. Bağışıklık sistemi: Kelle paça çorbası, bağışıklık sistemini güçlendiren protein ve amino asitler içerir.

4. Sindirim sistemi: Kelle paça çorbası, sindirim sistemi için yararlı olan jelatin içerir.

5. Sağlıklı saç ve tırnaklar: Kelle paça çorbası, saç ve tırnakların sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olan keratin içerir.

6. Eklem sağlığı: Kelle paça çorbası, eklem sağlığı için yararlı olan kıkırdak yapımına yardımcı olan glukozamin ve kondroitin sülfat içerir.

7. Genel sağlık: Kelle paça çorbası, genel sağlık için yararlı olan vitaminler, mineraller ve besinler içerir.

Ancak, kelle paça çorbasının yüksek miktarda kolesterol içerebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yüksek kolesterolü olan kişilerin tüketimini sınırlamaları veya doktorlarına danışmaları önerilir.

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Hürriyet'te yer alan bir içerikte; Kelle paça çorbasının tarifi ve malzemeleri paylaşıldı

Yapımı için malzemeler

1 adet kuzu kelle

500 gram işkembe

3 adet paça

2 çorba kaşığı un

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sirke

Pul biber

Tuz

Kelle paça çorbası tarifi Nasıl yapılır?



Kelleyi iyice temizlemek için 5 saat boyunca suda bekletin. Bu süre içinde suyu 3 defa süzüp yenileyin.

İyice temizlendiğinden emin olduğunuz kelleyi düdüklü tencereye alın.

Üzerine 1 litre su ilave edin. Kapağını kapatıp 25 dakika kadar pişirin. Kelle pişince tencereden çıkarıp biraz soğuyunca etlerini bir çatal yardımıyla ayıklayıp didikleyin. Haşlama suyunu da iyice süzüp bir kenara alın.

İşkembeyi iyice yıkayıp temizleyin. Paçaları alev üzerinde tütsüleyerek temizleyin.

Hepsini düdüklü tencereye yerleştirin. Üstlerini geçecek kadar su ilave edip kapağını kapatın ve 30 dakika pişirin. İşkembe ve paçalar iyice pişince düdüklüden alıp kalan suyu süzün ve bir kenara alın.

İşkembeleri küp küp doğrayın, paçaların etlerini de tıpkı kellede olduğu gibi çatal yardımıyla kemiğinden ayırın.

Çorbayı hazırlamak için ilk önce derin bir tencerede 2 çorba kaşığı unu kavurun. Üzerine süzüp kenara aldığınız işkembe ve kelle suyunu yavaş yavaş ekleyin. Unun topaklanmaması için suyu eklerken iyice karıştırın. Su kaynamaya başlamadan önce tencereye kelleyi, işkembeyi ve paçaları ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra sirke, sarımsak, pul biber ve tuz ekleyip karıştırarak bir taşım kaynatın. Çorbanız hazır.

Servis ederken damak tadınıza göre sirke ve sarımsak ekleyebilir, üzerine kırmızı biberli kızgın yağ gezdirebilirsiniz.