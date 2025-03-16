Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor

C VİTAMİNİYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Kaya koruğunun en belirgin faydalarından biri, içerdiği yüksek miktarda C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. C vitamini, vücudu enfeksiyonlardan korurken, aynı zamanda hücreleri serbest radikallerin zararından koruyan antioksidan özelliklere de sahiptir. Bu sayede yaşlanma süreci yavaşlar ve vücut daha dirençli hale gelir.

ZENGİN İÇERİK: A, E VİTAMİNLERİ VE MİNERALLER

Kaya koruğunun içerdiği diğer besin maddeleri de sağlık için büyük önem taşır. A vitamini, göz sağlığını korur ve gece körlüğünü engellerken, E vitamini cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca kaya koruğu, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve iyot gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, kas fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını korur.