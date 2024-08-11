Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor

Gaziantep'te kadınlar, 40 derece kavurucu sıcağın altında hasada başladı. Kadınlar toplamamak için büyük bir titizlikle çalışıyor. Tam bin TL kazandırıyor.

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Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor - Resim: 1

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Gaziantep'te kadın tarım işçileri, 40 derece sıcağa rağmen Antep fıstığı hasat ederek ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Gaziantep'teki kavurucu sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı yetiştiricilerinin ise yüzünü güldürüyor. Fıstığın olgunlaşması ve daha iyi tat vermesi için sıcağın olması gerektiğini belirten Antep fıstığı yetiştiricileri, yüksek rekoltenin sevincini yaşıyor. Hasat vaktinin gelmesi çiftçiler kadar tarım işçilerini de sevindirirken, fıstık bahçelerinde 40 dereceyi aşan sıcaklarda açık arazilerde çalışan işçiler, gün boyunca Antep fıstığı toplayarak geçimlerini temin etmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

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