Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir

Popülasyonunda artış olduğu gözlemlenmesinin ardından uyarılar geldi. Katilin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı ve çiftçilere uyarıda bulundu.

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Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir - Resim: 1

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da meyve üreticilerine ait bahçelerde yaptıkları incelemelerde Akdeniz sineği popülasyonunda artış eğilimi tespit ettiler. Meyve bahçelerinde büyük zararlar oluşturan ve ürün kaybına yol açan Akdeniz sineğine karşı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahadaki araştırmalarını sürdürürken son yapılan incelemelerde Akdeniz meyve sineği popülasyonun artış eğilimi gösterdiğine ilişkin veriler üzerine yetkililer meyve üreticilerini sosyal medya ve SMS yoluyla bilgilendiriyor.

Kaynak: İHA

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