Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi, bereketli doğasından özenle toplanan lezzetli mantarlarla dikkat çekiyor. Bu doğal ürünler, modern tesislerde işlenerek yurtdışındaki raflarda yerini alıyor. Yörenin eşsiz aromalarını taşıyan bu mantarlar, doğal yapıları ve tazelikleri sayesinde büyük bir ilgi görüyor. Aynı zamanda, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, yerel değerlerin uluslararası alanda tanınmasına da zemin hazırlıyor.

KASTAMONU'DAN AVRUPA'YA ULAŞAN LEZZETLER

Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl, hava koşullarının yağışlı ve sıcak olmasıyla birlikte Kastamonu'da bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti. Restoran işletmecisi Bülent Yanıkkaya, yerel halkın doğadan topladığı mantarları satın alarak, bu ürünleri Trabzon, Çanakkale, Tekirdağ ve Denizli'deki fabrikalara ulaştırıyor.

İşlenerek hazır hale getirilen mantarlar, özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bu süreç, hem yerel üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de Kastamonu'nun zengin doğal kaynaklarının dünya çapında tanınmasına katkıda bulunuyor.