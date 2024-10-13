Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinin verimli topraklarında yetişen doğanın eşsiz lezzetleri, özenle toplanıyor. Halkın özenle topladığı bu ürünler, uluslararası pazarlarda büyük ilgi görüyor. İşte bu besinin faydaları…
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Ağlı ilçesi, bereketli doğasından özenle toplanan lezzetli mantarlarla dikkat çekiyor. Bu doğal ürünler, modern tesislerde işlenerek yurtdışındaki raflarda yerini alıyor. Yörenin eşsiz aromalarını taşıyan bu mantarlar, doğal yapıları ve tazelikleri sayesinde büyük bir ilgi görüyor. Aynı zamanda, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, yerel değerlerin uluslararası alanda tanınmasına da zemin hazırlıyor.
KASTAMONU'DAN AVRUPA'YA ULAŞAN LEZZETLER
Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl, hava koşullarının yağışlı ve sıcak olmasıyla birlikte Kastamonu'da bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti. Restoran işletmecisi Bülent Yanıkkaya, yerel halkın doğadan topladığı mantarları satın alarak, bu ürünleri Trabzon, Çanakkale, Tekirdağ ve Denizli'deki fabrikalara ulaştırıyor.
İşlenerek hazır hale getirilen mantarlar, özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bu süreç, hem yerel üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de Kastamonu'nun zengin doğal kaynaklarının dünya çapında tanınmasına katkıda bulunuyor.
‘AVRUPA'NIN FARKLI ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİYOR’
Bülent Yanıkkaya, bu yıl mantar alım satım işi yapmaya başladıklarını söyledi ve “Bu sene mantar çok olunca vatandaşlarımız mantarları doğadan toplamaya başladı. Biz de onlara destek olmak amacıyla bu mantarları almaya başladık. Onlar doğadan topladıkları mantarı akşamları bize getiriyor veya bizi arıyorlar, biz de giderek köylerinden mantarı alıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Aldıkları mantar belirli miktara ulaştıktan sonra farklı illerdeki fabrikalara gönderdiklerini anlatan Yanıkkaya, şu şekilde konuştu:
“Mantarları Tekirdağ, Denizli, Çanakkale ve Trabzon'daki mantar fabrikalarına gönderiyoruz. Onlar da işledikten sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor. İtalya makarnasını meşhur eden bizim 'ayı mantarı' dediğimiz, bolet mantarından yapılan sostur.”
‘BİR GÜNDE 25 BİN LİRA ÖDEDİĞİMİZ AİLELER VAR’
İlçede toplanan mantarlar hakkında bilgi veren Yanıkkaya, “Bunların başında bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca gibi türler var. Kanlıca, memleketimizin en önemli mantarı. Bu sene mantar çok bol. Bu yıl ilçemizden 100 ton civarında mantar gönderdik. Bir evde bir günde 25 bin lira ödediğimiz aileler var. Biz mantardan 10 ila 20 lira arasında komisyon alıyoruz. Kimsenin hakkı yenmeden aracılık yapmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
İlçede mantar toplayan Sebahattin Yanıkkaya ise bu yıl bol miktarda mantar topladıklarını dile getirerek, “Bir aydır mantar topluyorum. Yaklaşık 2 ton topladım. Bunları da 30 bin liraya sattım. Bu sene hava sıcak ve yağışlı gitti, buna bağlı olarak da mantar çoğaldı” şeklinde konuştu.
MANTARIN FAYDALARI
Mantarlar, doğanın sunduğu en besleyici ve faydalı gıdalardan biridir. İşte mantarların sağlık açısından sunduğu başlıca yararlar:
Düşük Kalori, Yüksek Besin Değeri: Mantarlar, düşük kalorili olmalarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda yüksek besin değerine sahiptir. Bu özellikleri, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçası olmalarını sağlar.
Zengin Besin İçeriği: Mantarlar, protein, lif, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle B vitaminleri (B2, B3, B5), enerji üretimi ve sinir sistemi fonksiyonları için kritik bir rol oynar. Ayrıca, D vitamini bakımından ender besin kaynaklarından biri olarak kemik sağlığını destekler.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Mantarlar, bağışıklık sistemini destekleyen beta-glukanlar içerir. Bu bileşikler, vücudun enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasına yardımcı olurken, antioksidan özellikleriyle de serbest radikallerle savaşarak hücrelerin zarar görmesini önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.
Kanser Riskini Azaltır: Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Mantarların içerdiği selenyum, antioksidan koruma sağlar ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.
Sindirim Sağlığını Destekler: Mantarların lif içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sorunları önler. Ayrıca, sindirim enzimlerinin üretimini destekleyerek besinlerin daha iyi emilimini sağlar.
Kalp Sağlığı Üzerinde Olumlu Etkiler: Mantarlar, kötü kolesterol seviyelerini düşürüp iyi kolesterol seviyelerini artırarak kalp sağlığına katkıda bulunur. Bu durum, damar tıkanıklığı ve kalp hastalıkları riskini azaltır.
Kan Basıncını Düzenler: Mantarların içerdiği potasyum, kan basıncını düzenler ve hipertansiyon riskini azaltır. Potasyum, aynı zamanda kas fonksiyonlarını ve sıvı dengesini destekleyerek vücudun genel sağlığını olumlu yönde etkiler.