Kasım Ayında Ne Ekilir? Kasımda Hangi Bitkiler Ekiliyor?

Özellikle kışa dayanıklı bitkilerin ekimine bu dönemde başlanabilir. Kök salma süreçleri bu mevsimde hızlanır, bitkiler toprağa daha iyi adapte olur. Peki Kasım ayında hangi bitkileri ekmek uygundur? Hangi bitkiler Kasım ayında ekilir? İşte Kasım ayında ekime uygun bitkiler ve bu bitkilerin sağlık açısından faydaları...

KASIM AYINDA EKİLEBİLECEK BİTKİLER NELER?

Sarımsak: Kasım ayında ekilen sarımsak, ilkbaharda hasat edilebilecek durumda olur. Kışın soğuklarına dayanıklı olan sarımsak, ekim sonrasında toprağa iyi bir adaptasyon sağlar.

Soğan: Kış koşullarına uyum sağlayabilen soğan, bu ay ekildiğinde toprakta rahatça gelişebilir. Soğanlar genellikle ilkbaharda hasat edilmek üzere kış aylarında büyüme sürecine girer.

Havuç: Kasım ayı, havuç ekimi için ideal bir dönemdir. Havuç tohumları soğuk havalarda köklenme sürecine girer ve ilkbaharda olgunlaşır.

Lahana: Kışın soğuğuna dayanıklı lahana, bu ayda ekilebilen ve uzun süreli bir büyüme dönemine giren bitkilerdendir.

Ispanak ve Pazı: Soğuk hava koşullarında dayanıklı olan bu yeşillikler, Kasım ayında ekildiğinde hızla köklenir ve gelişir. Özellikle kış sofralarında taze tüketimi mümkündür.

Marul ve Roka: Hızlı büyüyen yeşillikler olan marul ve roka, Kasım ayında ekilerek kısa sürede hasat edilebilir.

Maydanoz ve Dereotu: Ilık iklimlerde yıl boyu ekilebilen maydanoz ve dereotu, Kasım ayında da toprağa ekildiğinde hızlı bir gelişim gösterir.

Bezelye: Soğuk havalara dayanıklı olan bezelye, Kasım ayında ekildiğinde ilkbaharda hasat edilebilir.

Kasım ayında ekim yaparken, bitkilerin toprağın pH değerine ve bölgesel iklim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Don riski olan bölgelerde ise ekim sırasında hafif örtüler kullanarak bitkileri korumak önemlidir.

KASIM AYI BİTKİLERİNİN FAYDALARI

Havuç: A, B, C, D ve E vitaminleri açısından zengin olan havuç, yüksek karoten içeriğiyle göz sağlığına faydalıdır, ayrıca kalp sağlığını destekler.

Sarımsak: Allisin bileşiği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihap önleyici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, enerji yükselir ve kalp sağlığına katkıda bulunur.

Soğan: Doğal antibiyotik etkisi taşıyan soğan, bağışıklığı güçlendirmesi ve kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinir. Aynı zamanda düşük kalorisiyle kilo kontrolüne yardımcıdır.

Lahana: Antioksidan içeriği yüksek olan lahana, sindirimi kolaylaştırır, kalp sağlığını destekler ve cilt sağlığını iyileştirir.

Ispanak: Bol C, E ve B vitaminleri, demir, kalsiyum ve magnezyum içeren ıspanak, göz sağlığına faydalıdır ve kalp-damar sağlığını korur.

Roka: A, C ve K vitaminleri açısından zengin olan roka, bağışıklığı destekler, kemikleri güçlendirir ve kansızlık riskini azaltır.

Kaynak: Haber Merkezi