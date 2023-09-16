Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç! Şans perisi peşlerinde koşuyor

Kasım ayı geldi çattı ve astrolojik olarak bazı burçlar için oldukça şanslı bir döneme giriyoruz. Bu ayın hem aşk hayatınızda hem de maddi konularda size büyük fırsatlar sunacağı söyleniyor. Peki hangi burçlar bu şanslı dönemden en çok yararlanacak? İşte size Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç!

1. Aslan Burcu



Aslan burçları, Kasım ayında aşk hayatında oldukça şanslı olacaklar. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu ay içinde ilişkinizin daha da güçleneceğini ve sevgilinizle aranızdaki bağın daha da kuvvetleneceğini göreceksiniz. Eğer bekarsanız, bu ay içinde karşınıza çıkacak kişiyle çok özel bir bağ kurabilirsiniz. Maddi konularda ise, Aslan burçları için Kasım ayı oldukça bereketli geçecek. Yeni iş fırsatları ya da beklenmedik bir gelir artışı sizi bekliyor olabilir.

2. Terazi Burcu



Terazi burçları için Kasım ayı, aşk hayatında oldukça şanslı bir dönem olacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu ay içinde sevgilinizle aranızdaki bağ daha da güçlenecek ve ilişkiniz daha da derinleşecek. Bekarsanız, bu ay içinde karşınıza çıkacak kişiyle çok özel bir bağ kurabilirsiniz. Maddi konularda ise, Terazi burçları için Kasım ayı oldukça olumlu geçecek. Yeni iş fırsatları ya da beklenmedik bir gelir artışı sizi bekliyor olabilir.

Terazi burcunun en iyi anlaştığı burçları, Kova, İkizler ve Yay olarak sıralayabiliriz. Kova – Terazi uyumu: Kova da Terazi de sosyalleşmeyi, konuşmayı ve insan içinde olmayı severler. Bir çift olarak sosyal hayatları oldukça zengin ve doyurucu olacaktır. Ayrıca birbirleriyle fikirlerini paylaşmaktan da hoşlanırlar.

3. Yay Burcu



Yay burçları için Kasım ayı, aşk hayatında oldukça şanslı bir dönem olacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu ay içinde sevgilinizle aranızdaki bağ daha da güçlenecek ve ilişkiniz daha da derinleşecek. Bekarsanız, bu ay içinde karşınıza çıkacak kişiyle çok özel bir bağ kurabilirsiniz. Maddi konularda ise, Yay burçları için Kasım ayı oldukça olumlu geçecek. Yeni iş fırsatları ya da beklenmedik bir gelir artışı sizi bekliyor olabilir.

Özel ve iş hayatında özgürlüğe önem veren yay burcu sevdikleri arasında kişisel zevk ve tercihleri öncelik taşır. Yay burcu sevdikleri arasında eğlence de büyük bir bölüm kaplar. Yay burcunun eğlenceli ve enerjik yapısı onu arkadaş ortamlarının aranan ismi yapar.

Kaynak: Gercekgundem.com - Yaşam Editörü