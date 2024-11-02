Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok
İngiliz bilim insanları, Avrupa’da büyük ilgi gören konserve gıdaların içerdiği yüksek cıva seviyelerinin halk sağlığı açısından ciddi bir risk taşıdığını belirterek dikkat çekici uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Konserve gıdalara ilişkin yapılan geniş çaplı araştırmada, farklı türlerde 150 konserve ürün incelendi ve tamamında sağlığı tehdit edecek miktarda cıva tespit edildi.
AKCİĞERLER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜ YOK
Araştırmayı yürüten uzmanlar, yüksek oranda cıvaya maruz kalmanın beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve özellikle akciğerlerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini kaydetti. Cıva, aynı zamanda bazı kanser türleriyle bağlantılı bulunurken, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha tehlikeli olduğu vurgulandı.
METİL CIVA İÇERİYOR
Cıvanın büyük bir bölümü kömür yakımı gibi beşeri aktiviteler nedeniyle atmosfere karışıyor ve okyanuslara ulaşıyor. Bu süreçte, denizlerdeki küçük organizmalar, cıvayı "metil cıva" adı verilen zehirli bir bileşiğe dönüştürüyor. Metil cıvaya maruz kalmak ise böbrek ve sinir sistemi hasarlarına, görme bozukluklarına ve kalp-damar hastalıklarına yol açabiliyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KRİTİK UYARI
Dünya Sağlık Örgütü, özellikle hamile kadınlar ve çocukların metil cıva gibi toksinlere karşı oldukça hassas olduğunu belirtiyor. Yapılan hayvan deneylerinde ise cıva maruziyetinin bazı tümör türlerinin oluşumuna yol açtığı tespit edildi.
BEYİN, BÖBREK, SİNİR SİSTEMİ...
Cıvaya aşırı maruz kalmak, sinir sistemi, beyin, kalp, böbrekler ve bağışıklık sistemi üzerinde ağır hasarlar bırakabilir. Cıva, doğmamış bebeklerin ve küçük çocukların kan dolaşımına geçerek sinir sistemlerine zarar verebilir, düşünme ve öğrenme yeteneklerinde kalıcı gerilemelere neden olabilir.
Cıva zehirlenmesinin belirtileri arasında dengesizlik, konuşma bozukluğu, işitme kaybı ve kas zayıflığı gibi semptomlar bulunuyor. Genellikle yüksek oranda deniz ürünü tüketimi veya cıvalı havanın solunması sonucu ortaya çıkan bu durum, vücuttan atılması güç bir element olan cıvanın birikimi ile meydana geliyor.