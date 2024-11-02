Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok

METİL CIVA İÇERİYOR

Cıvanın büyük bir bölümü kömür yakımı gibi beşeri aktiviteler nedeniyle atmosfere karışıyor ve okyanuslara ulaşıyor. Bu süreçte, denizlerdeki küçük organizmalar, cıvayı "metil cıva" adı verilen zehirli bir bileşiğe dönüştürüyor. Metil cıvaya maruz kalmak ise böbrek ve sinir sistemi hasarlarına, görme bozukluklarına ve kalp-damar hastalıklarına yol açabiliyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KRİTİK UYARI

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle hamile kadınlar ve çocukların metil cıva gibi toksinlere karşı oldukça hassas olduğunu belirtiyor. Yapılan hayvan deneylerinde ise cıva maruziyetinin bazı tümör türlerinin oluşumuna yol açtığı tespit edildi.