Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kaşar peyniri uzun raf ömrüne sahip olsa da uygun koşullarda saklanmadığında hızla küflenebiliyor. Buzdolabında oluşan yeşilimsi veya beyaz küf tabakası, peynirin bozulduğunu gösteriyor. Ancak, bazı doğal yöntemlerle kaşar peynirinin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Kaşar peynirini plastik poşette saklamak, hava almasını engelleyerek nem oluşumuna ve dolayısıyla küflenmeye neden olabilir. Bunun yerine pişirme kâğıdı veya yağlı kâğıda sararak saklamak, peynirin nefes almasını sağlayarak küflenmesini önler.
NASIL UYGULANIR?
Kaşar peynirini hava alabilen bir pişirme kâğıdı ya da yağlı kâğıda sarın. Ardından hava geçirmez bir kap içine koyarak buzdolabının peynir bölmesinde veya sebzelik kısmında muhafaza edin.
YÜZEYİNE TUZ SERPEREK KORUYUN
Tuz, doğal bir koruyucu olarak küf oluşumunu engelleyebilir. Peynirin yüzeyine az miktarda tuz serpmek, fazla nemin çekilmesini sağlayarak küflenme riskini azaltır.
Kaşar peynirinin üzerine ince bir tabaka tuz serpin ve fazla tuzu silkeleyin. Daha sonra pişirme kâğıdına sararak buzdolabında saklayın. Haftada bir kez kontrol ederek fazla nemi almanız, peynirin ömrünü uzatacaktır.
CAM KAVANOZDA MUHAFAZA EDİN
Plastik poşetler yerine hava almayan cam bir kavanozda saklamak, peyniri daha uzun süre taze tutar. Cam kavanoz, plastik malzemelere göre daha hijyenik olup peynirin doğal yapısını korumasına yardımcı olur.
Kaşar peynirini küçük parçalar halinde kesin ve temiz, kuru bir cam kavanoza yerleştirin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatarak buzdolabında muhafaza edin.
SİRKELİ BEZLE KÜF OLUŞUMUNU ENGELLEYİN
Sirke, doğal bir antiseptik olarak küf oluşumunu geciktirebilir. Kaşar peynirinin yüzeyini sirkeli bir bezle silmek, küflenme riskini azaltarak daha uzun süre dayanmasını sağlar.
Temiz bir bezi az miktarda elma sirkesine batırın ve kaşar peynirinin dış yüzeyini nazikçe silin. Peyniri kuruttuktan sonra kâğıda sararak buzdolabında saklayın.
KÜP ŞEKER KÜFLENMEYİ ÖNLEYEBİLİR
Fazla nemin küflenmeye neden olduğu bilindiğinden, kaşar peynirinin yanına birkaç küp şeker koymak nemin emilmesine yardımcı olabilir. Bu sayede peynirin daha uzun süre taze kalması sağlanabilir.
Bu yöntemler sayesinde kaşar peynirini daha uzun süre koruyabilir ve küflenme sorununu en aza indirebilirsiniz.