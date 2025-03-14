Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş

Kaşar peynirini plastik poşette saklamak, hava almasını engelleyerek nem oluşumuna ve dolayısıyla küflenmeye neden olabilir. Bunun yerine pişirme kâğıdı veya yağlı kâğıda sararak saklamak, peynirin nefes almasını sağlayarak küflenmesini önler.

NASIL UYGULANIR?

Kaşar peynirini hava alabilen bir pişirme kâğıdı ya da yağlı kâğıda sarın. Ardından hava geçirmez bir kap içine koyarak buzdolabının peynir bölmesinde veya sebzelik kısmında muhafaza edin.