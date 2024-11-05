Kararmış ve Yağlı Tavalar İçin '2 Bardak' Formülü: Deneyin Farkı Görün!

Sirke İlavesi: Suyun üzerine bir bardak beyaz sirke ekleyin. Sirke, tava yüzeyindeki yanmış kalıntıları yumuşatmak için güçlü bir doğal temizleyici olarak görev yapar ve yağı çözmede oldukça etkilidir.

Kaynatın: Tavanızı ocağa koyun ve orta ateşte sıvıyı kaynayana kadar ısıtın. Kaynamaya başladıktan sonra ısıyı düşürüp, sıvıyı 5-10 dakika daha kısık ateşte bekletin.

Suyu Boşaltın ve Durulayın: Sıvıyı dikkatlice boşalttıktan sonra, tavayı ılık suyla durulayın. Eğer yüzeyde hala kalıntı varsa, yumuşak bir sünger veya fırça ile nazikçe ovalayın. Gerekirse, ikinci bir temizleme için suya bir miktar karbonat ekleyerek işlemi tekrarlayabilirsiniz.