Karaciğeri Hastalıklardan Koruyan 2 İçecek: Faydasını Duyan Hep Tüketecek

Yeşil Çay:

2020'de yapılan 15 farklı çalışmada, yeşil çayın siroz hastalarında karaciğer enzimlerini düşürdüğü gözlemlendi. Ayrıca 2017'de gerçekleştirilen bir deney, yeşil çay içenlerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Karaciğere maksimum fayda sağlamak için günde en az dört bardak yeşil çay içilmesi öneriliyor.

Ancak, karaciğer sağlığınızı korumak için bu içecekleri tüketmeden önce doktorunuza danışarak olası riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.