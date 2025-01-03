Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü

BOLLUK VE BEREKETİN SEMBOLÜ

Biberiye, yalnızca enerji temizliği için değil, aynı zamanda bolluk ve bereketin artmasını simgeleyen bir bitki olarak da görülüyor. Bazı inanışlara göre, çantada taşınan bir kase biberiye, kişiye şans ve zenginlik getiriyor.