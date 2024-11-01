Çilingir Ustası Açıkladı: Kapıyı Sakın 3 Kere Kilitlemeyin! Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Evinizin güvenliğinin ilk adımı, sağlam bir kapı kilididir. Çelik kapılar her ne kadar koruyucu olsa da, doğru kilitleme yapılmadığında hırsıza davetiye çıkarır. Yılların çilingir ustası 'Kapı kaç kere kilitlenmeli ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Dış kapılar, mevsimsel olarak dayanıklı olmak zorundadır. Yağmur, kar veya güneş lekeleri ortaya çıktığında kapı kilitlenmelerinde deformasyona yol açabilir. Bu nedenle kilidin düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanması gerekir. Ayrıca uzun ömürlü kullanım için hava şartlarına dayanıklı bir kilit tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, güvenlik için kapı kilitlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını açıkladı.
KAPI KİLİDİNİN EN ZAYIF NOKTASI
Kapı ayrıntılarının en hassas kısmı, kilit dili olarak bilinen kısımdır. Kapı kilitlemediğimizde yalnızca 2 cm'lik bir dil koruma sağlar ve bu can güvenliğinin ciddi oranda düşmesi anlamına gelir. Bu nedenle ister evde olun ister dışarı çıkın, kapınızı mutlaka kilitlemelisiniz. Peki kapıyı kaç defa kilitlemek gerekiyor?
İKİ KİLİDİ DE KULLANIN
Çelik kapılar genellikle iki kilitli göbeğe sahiptir. Evin içindeyken yalnızca birini kilitlemek yeterli olabilir; ancak dışarı çıkarken onun iki kilidi de kullanın. Bu zahmetli bir iş olduğundan ikili pas sistem denilen tek anahtarla çalışan 2 barel kullanabilirsiniz. Böylece tek anahtarla iki kilidi de kullanırsınız.
KAPIYI SAKIN 3 KEZ KİLİTLEMEYİN
Çelik kapı kilitleri üç turlu olsa bile güvenlik açısından en güvenli yöntem iki kez kilitlemektir. Üç tur çevirmek, kilit milinin seviyesini ve darbelere karşı kırılma riskini artırabilir. İki turlu kilitlerde de iki tur kilitleme, kilit aralığının çelik kapı kasasına tam oturmasını sağlar, bu da güvenliği maksimuma çıkarır.