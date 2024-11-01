Çilingir Ustası Açıkladı: Kapıyı Sakın 3 Kere Kilitlemeyin! Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Dış kapılar, mevsimsel olarak dayanıklı olmak zorundadır. Yağmur, kar veya güneş lekeleri ortaya çıktığında kapı kilitlenmelerinde deformasyona yol açabilir. Bu nedenle kilidin düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanması gerekir. Ayrıca uzun ömürlü kullanım için hava şartlarına dayanıklı bir kilit tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, güvenlik için kapı kilitlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını açıkladı.