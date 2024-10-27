Kansere Karşı Sihirli İksir! Tüketiminde Büyük Patlama, Süper Besin Kansere Savaş Açıyor

Son yıllarda hem mavi yemişin üretimi hem de tüketiminde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Kafkas, Türkiye'de 2020 yılında sadece 1.287 ton olan üretim miktarının 2023 yılında 5.274 tona yükseldiğini belirtti. Eğer bu hız devam ederse, bu yılki üretimin 10 bin ton olmasının beklendiğini kaydetti.

SÜPER MEYVE OLARAK BİLİNİYOR

Mavi yemişin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin altını çizen Kafkas, çiftçilerin doğru yöntemlerle bu gıdayı yetiştirmesi durumunda, "süper meyve" olarak bilinen mavi yemişin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Kafkas, Avrupa Birliği projelerinde yer alarak mavi yemiş üzerindeki araştırmalarını sürdürdüğünü ve bu meyvenin şeker, renk, antioksidan aktivitesi gibi kalite kriterleri ile ilaç kalıntı analizleri konusunda önemli bulgular elde ettiğini aktardı. Kafkas, mavi yemişin tüketicilere sunduğu sağlık faydalarını şöyle sıraladı:

"Bu meyve, kalp ve kanser hastalıklarını önlemekle kalmayıp, Alzheimer'ı geciktirir, hafıza kaybını engeller ve sakinleştirici özelliği vardır. Ancak bu faydaların belirgin hale gelmesi için, günlük bir bardak mavi yemiş tüketen bireylerde en az 6 ay veya 1 yıl süreyle düzenli tüketim gerekmektedir."

7 BÖLGEDE YETİŞTİRİLEBİLİR

Üreticiler açısından da avantajlarına değinen Kafkas, mavi yemişin yüksek gelir getirdiğini ve kısa sürede yatırım masraflarını karşılama potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, mavi yemişin Karadeniz'in asidik topraklarında doğal olarak yetiştirilebileceği gibi, Akdeniz gibi yüksek pH'a sahip topraklarda topraksız kültürde de üretilebileceğine dikkat çekerek, "Doğru çeşit ile doğru yöntemin kullanılması büyük önem taşıyor. Ülkemizin 7 bölgesinde yetiştirilme potansiyeline sahip bu besinin talebi artmaya devam ederse, 10 bin ton üretim hedefinin yanı sıra ilerleyen yıllarda 100 bin ton üretim hedefine de ulaşabiliriz" diye ekledi.

Kaynak: DHA