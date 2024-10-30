Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor
Kamerun’da “bobolo” adıyla bilinen manyok çubuğu (baton de manioc), asırlardır bölgenin temel gıda maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahra Altı Afrika'da yaşayan Bantu halklarının vazgeçilmez gıdası olan bu ürün, birçok yemeğe eşlik ettiği için ekmekle eş değer kabul ediliyor.
Kaynak: AA
Manyok çubuğu, fermente edilmiş manyok bitkisinin palmiye yapraklarına sarılmasıyla elde ediliyor. İçeriğinde A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, fosfor, manganez, çinko, demir ve kalsiyum gibi birçok önemli mineral bulunuyor. Halk arasında, doğurganlığı artırdığı, kanı temizlediği, cilt sağlığını desteklediği ve yüksek enerji verdiği düşünülüyor.
ÖZEL GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ
Kamerun, Gabon, Ekvator Ginesi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde, düğünlerden cenazelere kadar pek çok özel günde sofraların baş köşesinde yer alan manyok çubuğu, adına festivaller düzenlenen bir ürün olarak da dikkat çekiyor.
MANYOK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HAZIRLANIŞI
Kamerunlu çiftçi Valery Dombu Ngounou, tropikal iklimin etkisiyle manyok yetiştirmenin bu bölgede yaygın olduğunu belirterek, yılın ilk aylarında tarlaların temizlenip toprağın dinlendirildiğini ifade ediyor. Mayıs ve nisanda yapılan ekimden sonra, yağış durumuna göre eylül, ekim ve kasım aylarında hasat gerçekleştiriliyor.
Kamerunlu aşçı Elisabeth Larissa Edzimbi ise manyok çubuğunun yapılışını şöyle açıklıyor: “Manyok bitkisinin kalın kabuğu soyulur ve suyun içinde yaklaşık 4-5 gün fermente edilir. Yumuşayan manyoklar, sıvısından arındırıldıktan sonra püre haline getirilir ve palmiye yapraklarına sarılır. Yaklaşık 45 dakika sıcak suda pişirilen manyok çubuğu, bu sürenin sonunda servise hazır hale gelir.”