Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor

ÖZEL GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Kamerun, Gabon, Ekvator Ginesi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde, düğünlerden cenazelere kadar pek çok özel günde sofraların baş köşesinde yer alan manyok çubuğu, adına festivaller düzenlenen bir ürün olarak da dikkat çekiyor.

MANYOK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HAZIRLANIŞI

Kamerunlu çiftçi Valery Dombu Ngounou, tropikal iklimin etkisiyle manyok yetiştirmenin bu bölgede yaygın olduğunu belirterek, yılın ilk aylarında tarlaların temizlenip toprağın dinlendirildiğini ifade ediyor. Mayıs ve nisanda yapılan ekimden sonra, yağış durumuna göre eylül, ekim ve kasım aylarında hasat gerçekleştiriliyor.